Aumentaría dos pesos la tarifa de transporte público en Veracruz

Personas que fueron añadidas al programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” no tienen un sentido de pertenencia por las empresas que los contrataron como becarios.

Así lo asegura Santiago Martínez Dordella, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Explicó que un buen número de restaurantes de la región se inscribieron al programa, sin embargo, los propietarios tuvieron comentarios negativos, ya que, por lo general, los jóvenes no sienten lealtad hacia los establecimientos.

Por lo que no respetan los horarios de entrada y salida o no cumplen con ciertas funciones, pues la empresa no es la que les paga, sino el gobierno federal a través de becas mensuales.

Aseguró que los programas sociales siempre son buenos, sobre todo para erradicar los niveles de pobreza que tiene el país.

No obstante, opinó que se debe mejorar la estrategia para brindarlos a través de una fórmula menos clientelar.

En este sentido, dijo, que sería mejor opción que el gobierno federal invierta en la iniciativa privada para que haya generación de empleos y de esta forma poderle dar trabajo a los jóvenes, para que valoren más la ocupación que se les da.

Indicó que hubo restauranteros que no sólo contrataron a jóvenes como becarios, sino que además destinaron recursos para que junto con la beca pudieran recibir un sueldo que oscilara cerca de los cinco mil pesos mensuales. Asimismo, hubo quienes les pagaron el salario mínimo diario.

Becados federales incumplen a empresas, denuncia CANIRAC

Este no fue el único problema que se presentó este año con el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ya que también se reportaron quejas por malos funcionamientos tanto de tutores como de becarios en diversas partes del estado, relacionadas con robo de información, creación de empresas fantasmas, padrones inexistentes de beneficiarios y despidos de trabajadores para inscribirlos como favorecidos.

Hasta el mes de noviembre, la subdelegación de Programas de Bienestar en Veracruz reportó que en el 60 por ciento de los centros tutores de la entidad se registró alguna problemática de esta especie.

