Acoso sexual en Tec de Veracruz.-Alumnas denuncian a maestros, por lo que continúan los señalamientos por casos de acoso sexual en instituciones educativas de la zona conurbada.

Mediante un muro repleto de carteles con testimonios y señalamientos hacia profesores, las estudiantes se sumaron a la serie de protestas que desde hacía días se vienen suscitando dentro de diversas escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Algunas de las jóvenes dieron su testimonio a través del micrófono y otros más fueron leídos según eran denunciados a través de carteles y mensajes que llegaron a un número de WhatsApp que fue puesto a disposición de las jóvenes.

Entre los profesores con más señalamientos se encuentran Javier Solís, César Rivera, José Santiago Martínez Guevara, Tomás Arroyo, Urbano Alcaide y otro maestro de apellido Falconeri.

Asimismo, fueron denunciados públicamente alumnos de la universidad y maestras que presuntamente apoyan los actos de acoso y misoginia perpetrados en contra de las jóvenes.

Acoso sexual en Tec de Veracruz, denuncian las alumnas

“Hay mucho acoso por parte de los profesores y alumnos, no se hace nada, no es la primera vez, somos un grupo grande, hay maestras que también tienen reportes de que acosan a nuestros compañeros varones.

“Somos varias y ya estamos cansadas de que no se haga nada”, comentó una de las organizadoras de la manifestación, quien pidió mantenerse en el anonimato.

De acuerdo con la versión de la joven, existen varios catedráticos de la institución que hacen comentarios y chistes misóginos, además de que llegan a tocar a las alumnas, situación de la cual ya se encuentran hartas, por lo que solicitan que estos maestros cesan cesados.

Te puede interesar:

Alumnas denuncian a maestros que gozan de impunidad

“Yo tenía que ir a revisar una calificación con el profesor Javier Solís y le pedí a un compañero que fuera conmigo, a mí ya me habían dicho que ya había pasado con 70 y el profesor me dijo que no.

“Me tapó la lista y no me dejó ver y me dijo que no había pasado, que si quería pasar tenía que ir a su cubículo sin acompañantes, que no necesitaba guardaespaldas, que yo podía sola y que me fuera preparada por cualquier cosa”, testificó la alumna.

Según declaraciones de otra estudiante, quien también quiso permanecer en el anonimato, los maestros señalados de hostigamiento siguen gozando de impunidad.

Por este motivo, la comunidad estudiantil decidió llevar a cabo el “tendedero del acoso” para dar a conocer sus testimonios, entre los que también destacan experiencias sufridas por maestras a manos de sus compañeros docentes.

Javier Solís fue nuevamente señalado por otra de las afectadas, a la que el docente invitó a terminar un examen en su cubículo, con insinuaciones fuera de lo normal y que incomodaron a la joven, quien calificó sus comentarios como “asquerosos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.