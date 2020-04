Abortos no paran pese a coronavirus.-La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus no detuvo la comisión de abortos en el país. En plena cuarentena las mujeres continúan abortando y buscando el apoyo de aquellas mujeres que las acompañan en su decisión.

Desde la confirmación del primer caso de Covid-19 en México el pasado 28 de febrero, María del Carmen González Hernández realizó 294 acompañamientos de mujeres que decidieron abortar, féminas de diversas partes de la república, pero también de países como El Salvador y Colombia.

“No creamos que las mujeres no están abortando, porque abortar es una toma de decisiones que se asume desde el riesgo, entonces el Covid-19 sería un factor más que asumir, pero nada más, las mujeres continúan abortando en cuarentena, yo sigo realizando acompañamientos en cuarentena”, comentó.

María del Carmen se dedica a acompañar a mujeres que deciden abortar, junto con otras tres compañeras. Es una labor que realiza desde hace 13 años a raíz de haber sufrido una hemorragia en un aborto que ella misma se practicó y salió mal. En este tiempo acompañó a más de cuatro mil chicas.

Los abortos registrados durante la cuarentena indican una disminución del número de mujeres que normalmente deciden terminar con su gestación, sin embargo, la contingencia podría elevar el riesgo de que las pruebas de embarazo resulten positivas, por lo que consideró que a partir de mayo aumentarán las llamadas para realizar acompañamientos.

Para María del Carmen, que las mujeres continúen abortando en plena cuarentena no es producto de la consternación que causan el estrés económico y las preocupaciones de salud vinculadas a la pandemia, como lo reportaron algunas clínicas en Estados Unidos.

Te puede interesar:

“Me parece a mí que es muy peligroso considerar que las mujeres están abortando por un efecto patológico, como es la psicosis, porque además es un discurso de la derecha de que las mujeres que abortan no están en pleno uso de la razón”, manifestó.

Aunque el coronavirus ocasionó también una crisis económica, María del Carmen y sus compañeras no se enfrentaron a obstáculos para gestionar y recibir donaciones de misoprostol, medicamento utilizado para los abortos y que normalmente consigues a través de donativos económicos y en especie.

“El Covid-19 es un agregado a la condición de riesgo que asumen las mujeres de contextos marginales y precarias para abortar, que son con las que nosotras trabajamos, a nosotras no nos interesa trabajar con las mujeres que puedan tener dos mil 500 pesos para ir a Marie Stops, si los tienen, chingón, y que se vayan pa’ allá”, puntualizó.

Abortos no paran pese a coronavirus

La mayoría de los acompañamientos se realizan de forma presencial, sin embargo, las partes involucradas llevan a cabo las recomendaciones necesarias para prevenir un contagio de coronavirus: guardar la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Pese a que el aborto sólo es legan en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca, María del Carmen no tiene temor a las repercusiones legales pues no existe un marco que sancione a personas que brindan información sobre el tema o a los acompañantes. Su tarea no para en tiempos del coronavirus.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.