El 2019 fue un año complicado para los industriales según la CCE.

José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que se debe a los contrastes y políticas económicas del gobierno federal.

Se espera que el 2020 se tenga, aunque de manera moderada, un crecimiento.

2019, año complicado

Comentó que este año se sentaron las bases para los cambios que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró importantes y que uno de ellos fue el combate a la corrupción y la impunidad, que representan un “cáncer” en la vida económica y social del país.

“Esperemos que el gobierno federal abra un poquito la llave y la inversión que le toca hacer fluya para que nosotros podamos hacer lo propio, que la infraestructura se vea beneficiada.

“Es un termómetro muy importante para medir lo que está pasando, al menos en México, y yo creo que en cualquier país, la construcción es un gran generador de empleos”, comentó.

Agregó que el subejercicio también es una forma de corrupción y que ahorrar no significa que se estén administrando los recursos de manera correcta.

Los industriales esperan que el gobierno federal invierta el dinero que obtiene a través de los impuestos de los ciudadanos, no sólo en programas asistencialistas.

“Necesitamos que la brecha entre el rico y el pobre cada vez sea menor, en eso estamos 100 por ciento de acuerdo.

“En lo que no estamos de acuerdo es en no saber cómo se use el dinero y regalarlo, hacerlo no va a sacar a la gente de pobre, eso nunca va a suceder”, puntualizó José Manuel Urreta Ortega.

