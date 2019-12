Reducen 70 por ciento el flujo migratorio en México

View this post on Instagram

En llamas !!! Mientras @paulinarubio presume qué pasa tiempo con su hijo, su ex @jerrybazua se queja de no verlo y muestra en video como le niegan ver a su hijo ! @envivousa 12:30pm los Ángeles por @canalestrellatv #farandula #espectaculos #envivo #chismes #christianramostv #stephaniegerard #gerardobazua #jerrybazua #paulinarubio