Juanmi Callejón y la súplica de un pequeño para que no se vaya. En los últimos días del año, el futbol nos entregó una nueva emotiva postal. Un pequeño se hizo viral al suplicarle a un Juanmi Callejón que no dejara Bolívar.

“Por motivos familiares, estoy obligado a tomar esta decisión“, explicó el futbolista en un comunicado.

Pero su salida del Bolívar provocó que un pequeño se hiciera viral, ya que se le arrodilló al futbolista para que no se fuera del equipo.

¿Cuántas veces fuimos el abrazo, las lágrimas y el pedido de Simón?

Esto representa Juanmi Callejón para el hincha de @Bolivar_Oficial.

El niño se metió al vestuario y despidió como todos sentían al ídolo.

Ambos se pusieron a llorar, sin embargo el chico no podrá hacer nada ya que el español se marchará del equipo.

El futbolista de 32 años, gemelo del atacante del Napoli, disputó su último partido ante el Royal, en la última fecha del torneo boliviano.

Callejón se convirtió en ídolo de los celestes y es uno de los máximos goleadores de la liga boliviana.

Juanmi Callejón agradeció a los fans en un comunicado

Fue a través de un comunicado que el jugador del Bolivar, Juanmi Callejón agradeció a los fans por los casi seis años dentro del equipo y la situación por la cual dejaba el club.

“Durante los casi seis años vividos en la academia, he pasado momentos inolvidables, maravillosos recuerdos que quedarán imborrables en mi corazón. He compartido con entrenadores, compañeros, gente ligada al club y sobre todo, una hinchada excepcional que siempre me alentó en todo momento pero toda etapa llega a su fin”, fue lo que escribió el jugador en su comunicado.

El jugador expresó que en un futuro no muy lejano luego de los problemas políticos que se viven en Bolivia podría regresar en un futuro no muy lejano al equipo.

