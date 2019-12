Incendian palapa en Playa Tortuga frente a Costa de Oro

En la zona de playa Tortuga frente al fraccionamiento Costa de Oro a un costado del Bulevar Ávila Camacho y Juan Pablo II, se registró el incendio de una palapa, los hechos movilizaron elementos de bomberos Conurbados y Protección Civil de Boca del Río, el fuego únicamente dejó daños materiales y fue controlado luego algunos instantes, los dueños del local sospechan que se haya tratado de algo intencional.

El incendio fue reportado por automovilistas y testigos quienes observaron la inmensa columna de humo que podía observarse desde muy lejos, llegando de inmediato elementos de bomberos Conurbados, a la playa Tortuga ubicada en Bulevar Ávila Camacho casi esquina Juan Pablo Segundo.

“Aquí luz no hay, aquí no tenemos lumbre, no tenemos nada, nada; lo quemaron fue intencional, lo peor de todo es que quisiéramos saber quién, cada vez que tenemos negocio y estamos bien, suceden cosas así, ni para decir que tenemos enemigos, pues no, era el sustento de la familia, sin chamba, sin nada, más bien, perdimos todo rentábamos mesas sombrillas sillas, pero bueno esperemos salir adelante” explicó Adriana Mexicano dueña del sitio, junto con su familia.

Las llamas consumieron esta pequeña palapa en cuyo interior había mesas sillas y otros objetos utilizados para dar atención a los turistas, finalmente el fuego quedó controlado, los encargados y dueños de la palapa, indicaron que tal vez procederían a interponer la denuncia debido a su sospecha de que se trate de alguna situación provocada.