De Rossi renuncia a Boca Jrs y se retira del futbol. El italiano Daniele De Rossi dejó a Boca Juniors y se retiró del futbol a los 36 años. El ídolo de la Roma aseguró que su decisión se debe a que desea pasar más tiempo con su hija mayor en Italia.

“Es una decisión que quiero aclarar. No tengo problemas yo, ni mi familia, ni mi hija, nadie. Leí eso en las redes sociales. No tenemos problemas graves ni nada. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija, solo eso. Ella me está extrañando“, dijo De Rossi ante los medios.

“No quiero entrar en los detalles. Mi hija mayor (Gaia) es la única que se quedó en Italia y a los 14 años una nena necesita de su padre cerca. No pasó nada raro, vive bien, no tengo que ir a salvarla, tengo que acercarme“, precisó.

De Rossi descartó haber discutido con la nueva plantilla bostera y aseguró que tenía la decisión tomada antes del inicio de la pretemporada.

“Todos trataron de convencerme de quedarme acá, me demostraron cariño, pero la decisión es definitiva. El primer día les dije que mi decisión era definitiva, me pidieron tomarme dos o tres días más para solucionarlo de otra manera“, explicó.

De Rossi dijo que Boca Juniors fue un club que le “tocó el corazón” y que el fútbol es su “vida”, su “trabajo” y su “pasión”.

“Yo sigo siendo parte de Boca para siempre y quizás nuestro destino se junte otra vez. Voy a volver a mirar partidos de Boca. La gente que encontré acá transformó en algo mágico mi aventura en Boca. Me recibieron como un hermano y no lo voy a olvidar“, aseguró.

El centrocampista dijo que seguirá ligado al fútbol, ya sea como entrenador, como directivo o como utilero.

“El fútbol es mi vida y estaré cerca de ese mundo“, aseguró.

De Rossi estuvo acompañado en la rueda de prensa por el presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, que reveló que lo nombrarán “embajador en Italia” para que les “dé una mano constantemente”.

“Nos deja en el corto plazo un gran recuerdo, seguramente va a servir para que otros europeos puedan venir a nuestro club“, dijo.

El italiano de 36 años de edad rescindió el contrato que lo vinculaba con el club argentino hasta junio de 2020, a pesar de que comenzó la pretemporada con el resto del plantel.

La llegada del “Gladiador” al equipo xeneize generó grandes expectativas hace seis meses; sin embargo, anotó un gol en seis partidos y sufrió una lesión en el gemelo izquierdo que complicó su estadía.

Boca fue el segundo club en la carrera del centrocampista; anteriormente jugó con la Roma durante 18 años, disputó 616 compromisos y marcó 63 goles en torneos como Serie A, Champions League, Europa League, Supercopa y Copa de Italia.

