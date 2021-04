Por: Nena de la Reguera/Colaboradora

En el marco del Día de la Tierra, que para los olvidadizos fue el 22 de abril, participé junto con personas de la comunidad, en una actividad de siembra de arbolitos. Esta actividad ya la había realizado en mis años mozos cuando fui maestra rural, era realmente emocionante para los niños cuando les explicaba cómo esa pequeña planta, en muy poco tiempo, crecería y apenas pasando unos cuantos años se convertiría en un precioso árbol que daría una sombra inmensa.

En aquella época no se hablaba de los problemas del medio ambiente como ahora, no sabíamos del calentamiento global, no sabíamos que teníamos que separar nuestra basura en orgánica e inorgánica; lo que nos decían en la normal era “enseñen a sus alumnos a sembrar un árbol”. Hace unos días que participé en esta actividad, recordé aquellos tiempos, pero también he notado que muchos parques se encuentran totalmente abandonados, planchas de concreto sin un solo árbol que brinde vida a nuestros espacios públicos.

Estoy convencida que una ciudad que se diga moderna, debe contemplar la creación y mantenimiento de áreas verdes, pues además de embellecer la ciudad, ayudan a purificar el aire y brindan a las personas espacios de esparcimiento y convivencia saludables y frescos particularmente en los meses más calurosos del año. Es fundamental que nuestras autoridades tengan como prioridad la implementación de políticas públicas que favorezcan la creación y el mantenimiento de espacios verdes, y todas y todos contribuyamos en el cuidado de nuestro medio ambiente, en especial, enseñando a nuestros hijos e hijas a ser responsables con la naturaleza.

Para finalizar quiero decir lo siguiente, se debe impulsar el desarrollo urbano con sustentabilidad, ya no más planchas de cemento, ya no más destrucción de manglares, no más extinción de nuestra fauna silvestre, por favor… ¡ya no más!