Viaje a la Infancia: THUNDERCATS/HE-MAN

Cada década trae consigo programas que quedan grabados en la mente y corazones de toda una generación, es por eso que hoy traemos una reseña de dos caricaturas que sin duda son recordadas por los niños de los 80s y 90s. ¿Quién no tuvo la oportunidad de cargar una espada de juguete? y decir: “Thunder, Thunder, Thunder cats hooo, claro, la mayoría de quienes ahora están alrededor de los 40, jugando con esos personajes entrañables como Leon-O, Cheetara, Pantro, Tigro, Felino, Felina y por supuesto Snarf, que por cierto se llama Osbert, snarf solo es el nombre de la raza felina a la que pertenece, dato que seguro no sabían, es por eso que les daremos a conocer algunas curiosidades que les darán una nueva perspectiva de los Thundercats:

*Todos los capítulos fueron revisados por el psicólogo Robert Kuisis antes de ser grabados porque debían que insertar valores para conseguir una aceptación por parte de los padres, cosa que aparentemente en la actualidad no se hace mucho.

*En los comics una vez interactuaron con Superman y le pidieron ayuda para vencer a MummRa.

*Cartoon Network intentó traerlos de regreso en el 2011 con una serie infantil que fracasó y no fue renovada, por si fuera poco en el 2018 de nuevo fracasaron, pero como dice el dicho “la tercera puede ser la vencida”.

*En 1985, 7 niñas fueron nombradas Cheetara en Estados Unidos, y en 1987 fueron 29, así las cosas.

*En el 2017 DC Comics presentó un crossover que unió a He-Man/ThunderCats fusionando ambos mundos.

Pero no solo los Thundercats fueron caricaturas educativas, He-man por ejemplo también fue una de ellas, con el típico final donde alguno de los personajes resumía el capítulo con algún comentario positivo. Entre los muchos datos curiosos de esta cinta infantil y que seguramente también ignoran, es que el archivillano Skeletor es tío del príncipe Adam, así como lo leen, Skeletor fue arrastrado al mundo de las tinieblas por Hordak y allí comenzó a practicar magia negra para apropiarse de los secretos del Castillo de Grayskull, su cara la perdió en un combate contra su hermano Randor, Rey de Eternia y padre del protagonista, así como este dato curioso hay muchos de esta caricatura, por eso les dejamos algunos:

*En la versión original el intro solo tenía música de fondo, y fue el chileno Juan Guillermo “Memo” Aguirre quien creara el único inicio con letra para Latinoamérica.

* La relación entre He-man y Skeletor en el universo de los comic “Masters of the Universe” o MOTU era tan oscuro que no fue retratada en la caricatura.

*En los comics y en el live action no existía el príncipe Adam, solo era un guerrero sin más trasfondo.

*En aquellos tiempos en que no había cable y solo se tenía el canal 5 para ver caricaturas (Cosa que las nuevas generaciones no entenderán fácilmente, pero sí, no había tantas opciones como hoy, solo canal de las estrellas, canal 5 y Telever), la caricatura se emitió por primera vez en nuestro país por XHGC de Televisa un 16 de julio de 1985 y terminó de transmitirse en 1986.

*Hanna Barbera fue el primero en recibir la propuesta de llevar He-man a la televisión, pero pensó que sería un fracaso y declinó la oferta.

* En 1987 el actor Dolph Lundgren protagonizó un Live action que fue un rotundo fracaso, teniendo un acento sueco tan difícil de entender que tuvo que grabar la voz del personaje varias veces.

Seguramente un mar de recuerdos llegó a ustedes, y si quieren revivir un poco de esta época busquen algún capitulo y disfrútenlo, con suerte algún día crearán una buena adaptación que deje atrás los malos proyectos de retorno que tuvieron con estos personajes.