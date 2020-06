VIAJE A LA INFANCIA: Salvados por la Campana/El Príncipe del Rap

El tiempo avanza y lo que una vez fue nuevo o innovador hoy es considerado un clásico, incluso un fenómeno de la cultura pop como Saved by the Bell o Salvados por la Campana, muy querido por la generación de los 90s. Exactamente hace 31 años se transmitió el primer capítulo de los 86 que dieron vida a la historia de Zack Morris, A.C. Slater, Kelly Kapowsky, Lisa Turtle, Jessie Spano, el divertidísimo Screech Power, y por supuesto el director Richard Belding, teniendo tanto éxito que después de finalizada la producción realizaron dos películas: “Al estilo Hawái” y “Boda en Las Vegas”, además de dos Spin off: “Años en la universidad” y “La nueva generación”. Esta producción dejo muchas anécdotas curiosas a lo largo de sus 3 años, como las siguientes:

*Inicialmente Elizabeth Berkley audicionó para interpretar a Kelly Kapowsky, pero el papel ya se había otorgado a Tiffani Thiessen, por lo que la producción al verla actuar decidió crear un nuevo personaje (Jessie Spano) solo para conservarla en el elenco.

*Mark-Paul Gosseleaar y Lark Voorhies fueron novios durante los 3 años de rodaje de la serie.

*El set de Salvados por la Campana nunca fue destruido, se volvió a utilizar en las series That’s So Raveny y I´Carly.

*Al no ser rubio, Mark-Paul Gosselaar se tuvo que teñir el cabello cada dos semanas durante los años que duró la producción.

*Tory Spelling realizó algunas apariciones especiales interpretando a la novia de Screech, Violet Bickerstaff, y fue el primer beso de ambos en pantalla.

*El septiembre de 2013 se estrenó en Nueva York “Bayside El Musical”, parodia no autorizada que hasta nuestros días continúa en cartelera.

*En 2014 se lanzó una precuela de la historia en forma de comic.

*Dustin Diamond esta distanciado de sus compañeros desde el año 2001 cuando publicó el controversial libro “Behind the bell”, es por eso que nunca aparece en los re encuentros.

Pero si de éxitos hablamos, quien no recuerda “Esta es la historia pongan atención, de cómo mi vida se transformó, cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Bel-Air”, exacto, el intro que todos coreaban al iniciar la serie protagonizada por el actor debutante Will Smith. El Príncipe del Rap o The Fresh Prince of Bel-Air contó con148 episodios divididos en 6 temporadas. La trama del Príncipe del Rap se basa en la vida del productor musical Benny Medina, quien tuvo una infancia muy pobre al Este de Los Ángeles hasta que conoció a una familia de Bel Air, quienes le cambiaron la vida, estos y más datos curiosos les compartiremos en esta edición para que revivan un poco su niñez o adolescencia:

*Will Smith era un rapero relativamente exitoso que ya contaba con un Grammy, era llamado “The Fresh Prince”, durante esa etapa tenía problemas de dinero y se vio obligado a incursionar en la actuación para pagar sus deudas.

*Durante sus primeras 3 temporadas Will Smith cobró únicamente el 30% de su salario ya que tenía un adeudo con hacienda y esta le retenía la mayor parte.

*La esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, audicionó para el papel de Lisa, pero los productores no la aceptaron porque pensaban que no existía química con el protagonista; durante la audición comenzaron a salir y hasta el día de hoy están casados.

* Janet Hubert-Whitten, la actriz que interpretó en inicio a la tía Vivian fue sustituida porque tenía muy mala relación con todo el elenco, por lo cual aprovecharon la cláusula de no embarazo durante la producción para rescindir su contrato, incorporando a Daphne Maxwell Reid en la cuarta temporada.

*El ex presidente Ronald Reagan era vecino de los Banks, detalle que llamó la atención del ex mandatario aceptando participar en el episodio “Deck the Halls” donde los visitó.

*Smith publicó un libro infantil llamado “Fresh Princess” y ya tiene un contrato para publicar una saga de 3 ejemplares.

Sin duda dos grandes producciones que hoy en día forman parte de la historia de la televisión a nivel mundial.