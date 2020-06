Viaje a la Infancia: LOS PICAPIEDRA/LOS SUPERSÓNICOS

Existen dos caricaturas que hasta nuestros días se transmiten alrededor del mundo, teniendo una popularidad que pasa de generación en generación. Frases como “¡Yabba Dabba Do!” o “¡Vilma ya llegué!” de la autoría de William Hanna y Joseph Barbera traen a la mente a Los Picapiedra, con sus 166 episodios en 6 temporadas, lanzados un 30 de septiembre del año 60 por la cadena ABC, difundida hasta 1966 y finalizada en 1970. Fred Flintstone y Barney Rubble, conocidos en latinoamérica como Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, muestran la vida de la tradicional familia de clase media estadounidense, tocando temas para adultos como la explotación laboral, la infertilidad en los Marmol, el consumismo de Vilma y Bety, y los problemas de juego de Pedro, razón por la cual empresas como los cigarros Winston patrocinaron la producción, creando un espacio donde los protagonistas consumían el producto.

Como dato curioso, eran la caricatura más vista en Estados Unidos hasta 1997 cuando fueron desplazados por Los Simpson, caricatura de Matt Groening que también les arrebató el record de la serie con mayor número de capítulos en la historia. Estos y otros datos interesantes que seguramente no sabían daremos a continuación:

*Los Simpson están inspirados en Los Picapiedra, una familia de clase media que maneja problemas de adultos e interactúan constantemente en sus episodios con celebridades.

* A Pedro Picapiedra se le han atribuido rasgos de ser un hombre dominante y machista por el trato a Vilma y a Pablo.

*Fue la primera caricatura que incluyó actores, músicos y celebridades de moda en sus capítulos.

*En 1967 se estrenó el primer largometraje animado llamado “El Súper Agente Picapiedra”, parodia del popular agente 007, siguiendo “Los Picapiedra conocen a los Supersónicos” de 1987.

*También hubo dos películas live action “Los Picapiedra” de 1994 que recibió malas críticas, aunque fue un éxito en taquilla bajo la producción de Steven Spielberg, y “Los Picapiedra en Rock Vegas” en el 2000, donde cambiaron a todos los actores.

*Nunca se supo en que trabajaba Pablo Marmol.

*Entre los muchos Spin Off que hubo están “Los pequeños Picapiedra” de 1986 y “The Pebbles and Bamm Bamm show”.

Los Picapiedra tenían una caricatura hermana que se desarrollaba en el futuro, “Los Supersónicos”, una familia del año 2062 que mostraba los avances tecnológicos que la humanidad tendría, muy difícil de creer para ese momento, pero que en nuestros días ya se disfrutan. Súper, Ultra, Lucero, Cometín, Astro y Robotina Sónico son los protagonistas de la primera caricatura en color que comercializó la cadena ABC, contando con 75 capítulos en 3 temporadas. La serie luchó con el hecho de que su mayor atractivo era el color, y en los años 60 la mayoría de los televisores eran con canales en blanco y negro, lo que generó que fuera producida en 3 momentos diferentes, con un poco más de 20 años de diferencia entre sus capítulos. Mientras que la primera temporada del show fue producida y estrenada a comienzos de los años 60, la segunda salió hasta 1985 y la tercera hasta 1987.

Se presume que la inspiración futurista para crear a “The Jetsons” se debe a que en esa época Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en plena competencia espacial, siendo vivir en el espacio un tema muy atractivo. Lo cierto es que Hanna-Barbera tuvo una gran visión de lo que podría ser el nuevo milenio, por lo cual les traemos una lista de artículos con similitudes en la actualidad:

*Casas inteligentes.

*Televisores gigantes de pantalla plana.

*Dispositivos inteligentes que se ponían en las muñecas para comunicarse con otras personas sin necesidad de cables: smartwatch”.

*Videollamadas.

* R.U.D.I. que al día de hoy sería el equivalente de SIRI o Cortana.

*Las bandas caminadoras que hoy en día se usan en aeropuertos o lugares públicos.

*Robotina que tendría su equivalente en el robot semi-humanoide fabricado por SoftBank Robotics “Pepper”.

*Y las fabulosas naves que los transportaban que muy pronto pueden hacerse realidad con el drone EHang 184 que fue presentado en la feria CES 2016 y que ahora tendrá una oportunidad para operar como servicio de taxi aéreo en Dubái.

Existen muchas teorías en ambas producciones, como que Los Supersónicos viven en el aire para evitar la contaminación de la tierra o una devastación de un apocalipsis nuclear, o que The Flintstones no existen en el pasado, sino en un futuro después de los Sónicos, debido a una guerra post apocalíptica que terminó con gran parte de la humanidad y tuvieron que iniciar con cero avances tecnológicos, pero con los recuerdos de la vieja forma de vivir, de ahí que celebren la navidad aunque todavía no nazca Jesús, además de que tenían aparatos modernos hechos de animales y piezas muy rudimentarias.

Todas estas teorías se deben a que en la película donde hacen crossover, la familia del futuro quiere viajar hacia adelante en el tiempo con una máquina de Cometín, pero por error viajan al pasado y se encuentran con Los Picapiedra, aunque muchos piensan que la maquina no falló y en realidad si los llevó al futuro como estaba programada.

Lo único importante es que son dos grandes producciones que aunque pase el tiempo siempre despertaran sentimientos de una bella infancia.