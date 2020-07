Viaje a la infancia: ¿Le temes a la oscuridad?/Escalofríos

En los 90´s existieron algunas series juveniles enfocadas al terror, siendo ¿Le temes a la oscuridad? y Escalofríos, dos de las más queridas. “Are you afraid of the dark?” fue una serie de 91 capítulos en 7 temporadas de producción canadiense-estadounidense emitida entre 1990 y 2000 por YTV en Canadá, y por Nickelodeon para EE.UU y Latinoamérica.

Cada episodio gira en torno a un grupo de adolescentes que se hacen llamar “La Sociedad de la Medianoche” (todos clichés que incluían a un nerd, la popular, la valiente, entre otros), donde semana a semana uno de los miembros contaba una historia de terror al resto del grupo. Las historias trataban sobre fenómenos paranormales como fantasmas, duendes, magia, dragones, casas embrujadas, maldiciones, extraterrestres, brujas y otros entes.

Entre los distintivos, estaba donde la sociedad se reunía alrededor de una hoguera, la cual siempre aparecía encendida (inclusive antes de que llegaran los protagonistas al bosque, ya que la producción tenía prohibido mostrar a adolescentes utilizando fuego), después el encargado de relatar la historia decía la frase “Sometido para aprobación de la Sociedad de la Media Noche, llamo a esta historia…….” siendo un guiño a la introducción de la también exitosa serie Dimensión Desconocida. Pasado el climax de terror, se volvía al círculo de amigos y alguien con un cubo de agua lo vaciaba sobre la hoguera, despidiéndose entre ellos, o adentrándose de manera superficial en las relaciones interpersonales de los personajes.

Ryan Gosling y Neve Campbell fueron algunas futuras estrellas que participaron en la producción, al igual que Melissa Joan Hart que tuvo una aparición especial. Sin duda los efectos no sorprenden en la actualidad y mucho menos aterrorizan, pero la trama y las actuaciones son dignas de cautivar a los espectadores por un poco más de 20 minutos que dura cada episodio.

Por su parte, Goosebumps o Escalofríos, como se conoció en Latinoamérica, fue una serie creada a raíz de 62 libros de terror y ciencia ficción para niños, hechos en 1992 por el escritor estadounidense Robert Lawrence Stine. La gran venta de libros (hasta nuestros días de casi 400 millones de copias), logró llevarlo a la pantalla chica, emitiéndose por YTV de Canadá, Canal Famille de Quebec y Fox Kids de EE.UU desde 1995 a 1998, aunque en México se ha vuelto a emitir por Cartoon Network y Jetix desde 2007.

Escalofríos a diferencia de ¿Le temes a la Oscuridad? maneja personajes coloridos, capaces de transportar al espectador a un mundo de terror y magia, esto porque los libros fueron creados para un público infantil entre 9 y 12 años. Para los fans de hueso colorado, posiblemente se habrán percatado que en el intro aparece un hombre de negro con un portafolio, siendo el mismísimo Stine dando el mensaje de que sus historias están en el portafolio, y al salir volando cuando este se abre, cobran vida a donde llegan.

La inspiración de R.L. llegaba de diferentes formas, por ejemplo, el capítulo de “La Máscara Maldita” resultó de una experiencia en la que su hijo mayor (un día de Halloween) se puso una máscara de Frankenstein, quedando atascado, motivando a su padre a correr para anotar su idea, regresando un poco después para ayudar a su hijo. Quienes aún no recuerdan “Escalofríos”, seguramente lo harán a través de “Slappy the Dummy”, unos de los personajes más queridos de Stine que participó en muchos episodios, volviéndose un icono de la cultura popular.

Fue tanto el éxito del programa que saltó al teatro con su propia adaptación en Disney World en 1998, año en que Tim Burton intentó hacer su propia versión cinematográfica, quedando solo en proyecto; prosiguiendo 3 películas, una en el 2008 llamada “La Hora del Terror”, en 2015 “Escalofríos” donde Stine hizo un cameo con el protagonista Jack Black, y una secuela (Escalofríos 2) en el 2018. Dos muy buenas producciones de terror, que a pesar de tener muchas similitudes, cada una cuenta con su propio sello… dignas de volverse a ver.