VIAJE A LA INFANCIA: Jem/Josie

A partir de los años 70, el Girl Power y los éxitos musicales se fusionaron en las caricaturas, siendo Josie y las Gatimelódicas una de las producciones precursoras del nuevo papel femenino en el mundo de la animación, siendo una serie de TV creada por Dan DeCarlo, basada en los cómics de Archie, bajo la producción de Hanna-Barbera en 1970, hasta que en 1972 se reconceptualizó bajo el nuevo nombre de “Josie and the Pussycats in Outer Space”. La banda de pop rock integrada por su líder, cantante y guitarrista Josie (Josephine McCoy), la inteligente bajista Valerie Brown y la despistada baterista Melody Valentine, acompañadas por su mánager Alexander Cabot III, la engañosa Alexandra Cabot, el gato Sebastián, la mascota alienígena Bleep, y el crush de la protagonista y de Alexandra, Alan M. Mayberry, duró 32 capítulos, y entre las curiosidades:

*Los hermanos Cabot y Alan no existían en el universo de Archie, fueron anexados cuando Josie se independizó y se creó el comic.

*En algunos episodios, la actriz Mónica Serna le agregó a Valerie un acento costeño, que es comúnmente usado para referenciar la forma de hablar de las personas afroamericanas.

*Fue nombrada la 100º mejor serie animada por el sitio web de entretenimiento IGN.

*La banda apareció en la serie Riverdale de The CW, siendo Ashleigh Murray la intérprete de Josie, apareciendo también en la serie: Katy Keene.

*En 2001 se creó una película estelarizada por Rachael Leigh Cook, Tara Reid y Rosario Dawson.

Fue en 1985 cuando se repitió con éxito la formula, siendo “Jem and The Holograms” una caricatura que generó ganancias durante 3 años a la línea de juguetes Hasbro. La historia estelarizada por la cantante y manager Jerrica “Jem” Benton, su hermana Kimber, la guitarrista asiático americana Aja Leith, la bajista afroamericana Shana Elmsford y la baterista mexicana Carmen “Raya” Alonso, contenía moda, fama y glamour mientras experimentaban aventuras en el mundo discográfico de los 80, la mayoría de las veces gracias a sus antagonistas “The Misfits”. La serie fue creada inicialmente para vender la línea de muñecas realizadas por Hasbro, llevándola después de 3 años a ser cancelada por la caída de sus ventas. Entre las curiosidades:

*Las canciones de la serie solo podían adquirirse en un casete incluido en la caja de la muñeca.

*En un principio la historia fue concebida con el personaje principal Morgan Benton, quien con sus amigos varones se transformaban para formar un grupo musical donde Morgan se convertía en un hombre misterioso llamado “M”, pero Hasbro no se convenció y adaptó la serie.

*La caricatura se llamaba “M”, pero como en EU no se puede registrar ningún producto con una sola letra, cambiaron el nombre a “Jem”.

*La historia contiene 187 canciones repartidas en 65 episodios, mismas que solo fueron traducidas al español para México.

*Río, el novio de Jerrica nunca se dio cuenta que su novia y Jem eran la misma persona.

*En 2015, el director Jon M. Chu dirigió una película, aunque no tuvo el éxito esperado.