Vayamos al éxito

¿Qué es el éxito? No es fácil de describirlo, pues lo que pudiera ser exitoso para mí, quizá para otra persona no lo sea, ya que cada quien define a partir de las experiencias y deseos propios, lo único seguro es que para alcanzarlo, es fundamental tener disciplina. En lo particular, mis logros a través de los años me han costado mucho trabajo, desvelos, constancia e mucha disciplina. Normalmente me he guiado a través de metas, las escribía, luego las leía y volvía a leer, siempre me ha resultado impactante ver cómo muchas se iban cumpliendo antes de tiempo, es decir, las ponía para un año y a los pocos meses ya estaban realizadas.

Lo anterior, nadie me enseñó a hacerlo, solo que así me resultaba más fácil; tiempo después, asistiendo a cursos, aprendí que además de escribirlas, debía de ponerlas en un papel cascarón, es decir, si mi meta de ese año era hacer una viaje, cortaba una imagen de la ciudad que quería visitar y la pegaba en el papel, lo mismo sucedía si quería alguna remodelación de la casa, es más, así fue como me “ligue”a Carlos, mi marido; me gustaba mucho y sabía que era un hombre divorciado, así que un día recorté su foto de una revista, la pegué junto a una mía y ahora llevamos 14 años de matrimonio.

Muchas ocasiones se piensa que para ser exitosos es necesario ser actores, cantantes o deportistas famosos, nada más alejado de la realidad, todos podemos ser exitosos en la medida que vayamos alcanzando nuestras metas, no creo que exista alguna persona que no quiera serlo, no obstante, entiendo que las circunstancias son muy distintas, hay quien viene con una torta bajo el brazo, otros tenemos que esforzarnos más y hay quienes tienen el camino muy cuesta arriba, por lo que es fundamental que se generen las mismas oportunidades para todos; es necesario correr riesgos, no existe el éxito sin riesgo; muchas veces las oportunidades están ahí, pero debemos salir de nuestra zona de confort e ir a buscarlas. ¡Claro que en todas las cosas que he realizado he corrido riesgos!, pero de todas maneras siempre lo he intentado, incluso en estos momentos de mi vida que me he acercado a la política, estoy corriendo riesgos.

Nunca dejen de aprender, pues junto con la disciplina y la toma de riesgos, el aprendizaje nos pone cerca del éxito. A mí me encanta siempre estar aprendiendo, escuchar a las personas, tomar cursos, diplomados, talleres y mantenerme vigente, no es necesario invertir un dineral, pues actualmente existen muchas herramientas que nos facilitan el acceso al conocimiento, eso sí, se requiere trabajo y mucha disciplina. Todos en este mundo tenemos sueños, anhelos y deseos guardados, movamos esa fibra que nos haga sacarlos del cajón y por favor… ¡Vayamos al éxito!