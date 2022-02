UNTALFREDO, mexicano que busca ser guía de más jóvenes 

@untalfredo es un emprendedor mexicano dedicado a hacer sus sueños realidad, además de estar comprometido con todos aquellos que buscan desarrollar su talento a través de un proyecto propio, para ello se ha dado a la tarea de impulsar diversos cursos y talleres que permitan a más jóvenes incursionar en el mundo del emprendimiento a través de las redes sociales.

Alfredo Cantú nació en Monclova, Coahuila, su curiosidad por los medios de comunicación surge cuando era pequeño, puesto que le tocó acompañar a su mamá a su trabajo, donde ella era responsable del área de comunicación social. Con el paso de los años, decidió estudiar mercadotecnia, ya que considera que la comunicación es la pieza clave de todo: relaciones de pareja, familia, trabajo; así que el mejor lugar para explotar su creatividad y talento era esa licenciatura.

Sus inicios en el mundo del emprendimiento se dan en el instante que busca proyectar sus propias ideas y expectativas de cada uno de sus objetivos, así que lo mejor para llegar a ello fue hacer pequeños proyectos en los que su tiempo y dedicación no tuvieran un horario fijo, pero sí el compromiso de autorrealizarse. Así, se abre paso en tres objetivos que hoy ya son una realidad. Las redes sociales son la herramienta por excelencia de la nueva realidad en la que nos encontramos, así que desde esa trinchera, ha buscado posicionar cada uno de sus proyectos, los cuales han tenido excelentes resultados.

Sin embargo, la labor de @untalfredo no termina en ver crecer sus propios sueños, sino en compartir y difundir cada uno de sus conocimientos y experiencias a través de cursos y talleres que permitan que más jóvenes mexicanos conozcan los secretos detrás del éxito de un buen emprendimiento, pues como él mismo nos dice “me hubiera gustado tener una mano que me fuera guiando en esto del emprendimiento porque yo me fui a experimentar, cometí aciertos y errores, es decir, aprendí con mi propia experiencia. Ahora que he logrado objetivos más específicos quiero compartirlos e ir acompañando el proceso de más personas”, señaló.

Por ahora, @untalfredo sigue proyectando nuevas metas y objetivos para seguir apoyando, sobre todo a las mujeres y para ello, se ha propuesto la creación de una bolsa de trabajo para la mujer, además de brindarles talleres de asesoría legal, de contabilidad e imagen personal. Para el mexicano, es importante poder compartir de manera correcta la información que tenemos y por ello nos dice cuáles son los 6 pasos que un emprendedor debe seguir: Investigando, aplicar un focus group, si es viable. Definir la idea. Definir a quién va dirigido. Definir la personalidad del negocio. Elegir un nombre y logo. Registrar nombre y logo ya definido (importante). Abrir redes sociales (considerar que hoy son el catálogo y la tienda virtual de nuestros consumidores): “La clave del éxito es ser constante y no tener miedo. Tener los objetivos claros y ponerse a trabajar hasta lograrlo. No rendirse al primer intento, seguir y seguir subiendo cada eslabón”.