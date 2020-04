Tercer domingo de Pascua

Hoy veintiséis de abril, el texto del Evangelio Lucas, en el capítulo veinticuatro, versículos del trece al treinta y cinco. Este mismo texto me permite recordar ese canto tan bonito, tan pegajoso, el discípulo de Emaús, “Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, yo me detuve asombrado en la vera del camino, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén…”, y me permito hacer alusión también a la humanidad que va caminando hacia la Jerusalén celestial; hombres hoy un tanto acongojados, un poco perplejos, asombrados ante esta epidemia, ante esta enfermedad que es de una manera global, así como entra la globalización en la economía, en la comunicación, hoy decimos esta epidemia también es de la globalización.

Hombres que se han alejado de la Iglesia por el anti-testimonio, muchas veces que nosotros los ministros hemos dado o algún integrante de la Iglesia, hombres apáticos, indiferentes, alejados de Cristo y alejados de la práctica de la Iglesia; y somos nosotros los que hoy más que nunca necesitamos, en primer lugar, hacer una especie de examen de conciencia, porque también la Pascua es una invitación a la conversión, debemos hacerlo todos juntos, un humilde y valiente examen de conciencia, para reconocer nuestros temores y nuestros errores, para confesar con sinceridad nuestras lentitudes, omisiones e infidelidades, nuestras culpas, y esto, no escabullirnos, no escabullirnos, ¿verdad?, “por el desaliento, si no, en el reconocimiento evangélico de nuestras propias culpas que el Espíritu de Dios va a suscitar en la comunidad y la experiencia que vive cada bautizado; la alegría de una profunda liberación y la gracia de comenzar de nuevo, que permite proseguir con mayor vigor el camino de la evangelización”, así nos lo dice San Juan Pablo Segundo en ese documento Iglesia de la Eucaristía.

Si hermanos, hoy nosotros también, como dice el apóstol Pedro en la segunda lectura, a estos hermanos del mundo de hoy, de la actualidad, tenemos que decirles que fuimos rescatados a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos para nuestro bien; si hermanos, necesitamos que verdaderamente el anuncio del Evangelio impregne al hombre en su vida integral, así nos dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, bajo el titulo Un Humanismo Integral y Solidario, dice: “la Iglesia, sigue interpelando a todos los pueblos y a todas las naciones porque solo en el nombre de Cristo, se da al hombre la salvación, la salvación que nos ha ganado el Señor Jesús y por la que ha pagado un alto precio. Se realiza en la vida nueva que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe también a este mundo, en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad, de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina.” (CDSI. 1)

Somos invitados una vez más a partir de este texto del Evangelio, a orientar nuestra vida de una manera nueva, a dar razón de nuestra esperanza, porque el Señor se pone a caminar a lado de cada uno de nosotros que somos sus discípulos y nos hace volver, volver precisamente a la escritura para encontrarnos con Cristo. Por eso hoy la Iglesia, tú y yo que somos Iglesia, necesitamos también hacernos compañeros, amigos en el caminar de nuestra historia como Cristo se ha introducido en nuestra historia para enseñarnos el camino de la felicidad.

Encontrémonos con Cristo en la Sagrada Escritura, encontrémonos con Cristo en el hermano al que podemos invitarlo a que pase con nosotros, a que haga comunidad con nosotros, para que él también en la fracción del pan, descubra la presencia de Cristo, hagamos ese eco de la Palabra de Dios, para que arda el corazón de todos los hombres, de todos los hermanos cuando Cristo nos hable en la Escritura. Cada uno de nosotros, pues, volvamos a ser ese testimonio, esa presencia de Cristo Resucitado, acompañando al hombre hoy en nuestra casa, en nuestros vecinos y desde luego aquel que está necesitando de nosotros ante esta crisis por esta epidemia que nos está azotando.

Recuerda, Cristo vive, Cristo ha resucitado y solo lo podemos encontrar en su Palabra y en la comunidad que es la Iglesia. Hagamos la experiencia de iglesia doméstica para salir después a la gran comunidad y decir que como los discípulos que regresan de Emaús, verdaderamente ha resucitado el Señor porque nos hemos encontrado con Él en la oración, en la convivencia cotidiana de todos los días.

Bonita semana para todos.