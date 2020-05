Tanatología y vida: Sentarme mientras me tomo una copita de “te-lo-di-je”

Por: Mariana Osorio

Podría parecer que una mujer, al convertirse en madre, adquiere súper poderes, uno de ellos y no por hacer menos a los demás, es el de poder vislumbrar el futuro. Como si conocieran el guión de la película, interrumpen para decirnos cuál es el desenlace de la historia, incrédulos ante sus palabras tiempo después nos encontramos escuchando la palabra: te- lo-di-je, frase que al ser pronunciada produce un sabor agridulce pues ante los momentos más difíciles, la dificultad no es que los hijos entiendan sino que como madre se pueda controlar las emociones.

Y es que convertirte en madre lo es todo, y cuando digo todo es en verdad todo, tanto lo bueno como malo, lo más placentero y lo más doloroso, vives en constante transformación que incluye cambios físicos, emocionales, sociales, económicos y psicológicos pues cuando una mujer es madre todo se multiplica por dos y hay algunas bien valientes que comienzan a multiplicar por tres, por cuatro y como si fueran grandes eruditas en matemáticas algunas lo hacen hasta por 5 (o como mi abuela que llego a grandes ecuaciones que le dieron como resultado 11 hijos).

Ser madre, digo yo, es como ser una estrella en el cielo, ya sea de noche o de día, siempre se les puede ver acompañando. Las hay grandes o pequeñas, pasan por momentos que las mantienen frías, cálidas o en fase de equilibrio, pues no solo son “mamá” también son “mujeres” que tienen sus propias perdidas, evolutivas, emocionales, materiales o de vida.

Siempre brillando con luz propia dando lo mejor de sí a pesar de ser siempre juzgadas por su desempeño con una excesiva presión con respecto a lo que debe ser, cómo lo debe hacer y los resultados que muchas veces recaen en la culpa, de lo que queríamos que fuera y no fue. Algunas se libraron del dolor del parto pero con el pasar de los años se dan cuenta que ese dolor no es nada comparado con el cúmulo de sentimientos que tendrás en la aventura galáctica de ser estrella, perdón madre.

Son únicas e irrepetibles, así como la conexión que tenemos con ellas (queramos reconocer o no), una conexión perfecta que no se puede deshacer jamás de la que se disfruta y aprende, conectada también con otras estrellas formando hermosas constelaciones, que pueden ser apreciadas por los ojos de un hijo, quien siente el amor de una madre, un nieto que conoce el apoyo de una abuela y un bisnieto que aprende de la sabiduría de una bisabuela.

También existen las que son estrellas fugaces, solo estuvieron brevemente pero que sin duda dejaron huella con su estela en el corazón de quien hoy las piensa.

Hoy que soy madre, puedo comprenderlo todo y es que no solo nos cambia el cuerpo, también nos cambia la forma de percibir la vida y lo único que puedo pronunciar es “gracias” a mi madre que es mi estrella, es mi sol. Y como me dice ella, ya tienes tu cebollita para llorar y en espera de que mi hijo me saque una lágrima ya sea de coraje o de felicidad, voy a sentarme aquí mientras me tomo a su salud una copia de: “te-lo-di-je”.