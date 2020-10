TANATOLOGÍA Y VIDA: Nunca se es demasiado mayor para vivir

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

¿Por qué será que nos gusta olvidar que todo lo que empieza termina si vivimos en un constante proceso de adaptación físico y emocional debido a pérdidas que nos presenta la vida? Ese proceso se llama duelo, palabra que se relaciona casi siempre con la muerte sin pensar (porque se nos olvida), que cada hermoso atardecer es un adiós a un día que se va y con él los años.

La juventud se nos escapa, un día eres joven, estás feliz festejando tu cumpleaños y al otro le tienes miedo a la edad, te quedas en los cuarenta, cincuenta, sesenta y tantos; como si envejecer fuera una maldición, pero todos estamos malditos y en ocasiones eso nos hace sentir fuera de lugar, te sientes excluido de actividades, porque tú ya estas grande para eso, tú ya estas grande para sentir o pensar de tal o cual manera y, entonces, te quedas con las ganas. Ideas toxicas que te hacen renunciar incluso a tus más profundos sueños, porque tú ya no estas para eso.

Para lo que ya no estamos es para seguir fomentando la idea de que ser joven es igual felicidad, belleza, vitalidad, alegría a ser mejor. No hay mejor ni peor, cada etapa tiene su encanto, sus alegrías y sus tristezas, nunca es tarde para perdonar lo que en algún momento no se hizo y hoy se decide hacer: un radical cambio de look a los sesenta, una pijamada con amigas a los cincuenta, meterte a la cama de tus papas a los treinta.

Que no sean esos estereotipos sobre el envejecimiento que suelen traer emociones negativas asociadas con la dependencia, enfardad, deterioro, inutilidad y tristeza la que nos limite, pues no me digan que no, a veces, aunque el mundo se empeñe en decirnos lo contrario, nos sentimos como niños cuando nos disfrazamos y nada se siente mejor en la vida.

Dile adiós “al qué dirán”, aprende a amarte y a no dejar de enamorarte, pues las mariposas en la panza son mejor sensación que la colitis nerviosa, apasionante como adolescente y perdona como niño (nunca es tarde para quitarte un peso de encima).

Los jóvenes deberían estar celosos, pues los años traen consigo algo que ellos jamás tendrán: tiempo y experiencia. Se puede ser feliz siempre y no tiene que ver con ser joven, pues la frustración duele más a los 19 que a los 69. El duelo es paulatino cuando la juventud se escapa, la mejor edad es cuando dejas de contar los años, te abrazas al presente, dejas de cargar el pasado y no hay temor a un futuro.