TANATOLOGÍA Y VIDA: Nuestro cerebro en el duelo

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Ante una pérdida, no es el corazón el que sufre, la verdadera cede del dolor es nuestra estructura cerebral, se nos nubla la lógica y la congruencia, nos volvemos capaces de hacer y decir locuras. Estamos procesando la información del acontecimiento entrando en proceso de respuesta ante este estimulo, basándonos en nuestro conocimiento adquirido, hábitos y experiencias. Cuando lloramos por la pérdida de un ser querido no lo hacemos solo con el alma, sino con nuestro cerebro que vive la ausencia de oxitocina, dopamina y serotonina, pues ya no está quién explicaba nuestro día a día. Nos enfrentamos a un desorden que necesita tiempo para alcanzar de nueva cuenta su equilibrio, vivimos en una total contradicción entre la razón y el corazón, pues simplemente ya no compartirá la cama, ya no está… y nunca volverá.

En los últimos años los estudios muestran que disfrutar de compañía comprensiva nos beneficia en nuestras tres dimensiones: cuerpo, mente y espíritu, ayudando a prolongar y mejorar la calidad de vida, pues cada emoción corresponde un proceso fisiológico en el cuerpo y unos cambios químicos en el cerebro, explicando con esto el por qué nos sentimos así.

Estamos en duelo, el dolor puede ser la medicina que ayuda a soportar la carga del sentimiento o la toxina que convierte la tristeza en depresión. Conectar desde amor y no desde el dolor ayuda a ver lo que sí hay, con lo que sí contamos a pesar de lo perdido. Dar gracias puede ser un buen antídoto en los momentos de dolor… Agradezco que… Fuiste, eres y serás parte de mi historia. “Sé que me harás falta, pero también sé que vivirás en mi”. Es en nuestra cabeza dónde pasamos más tiempo procurar tener pensamientos positivos, meditar, recordar bellos momentos ayudan a procesar de mejor manera el proceso de duelo. Dicen por ahí, “el que piensa positivo ve lo invisible, toca lo intangible y consigue lo imposible”.

