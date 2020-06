Tanatología y vida: No es un adiós, es un hasta siempre; no te fuiste tú vives en mi

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Creo que una de las primeras expresiones que aprendemos desde la infancia es la de “adiós”, pues es muy común ver a los pequeños expresarla en su lenguaje de señas incluso antes de que aprendan a pronunciarla; es algo muy cotidiano que pasa a ser complicado con el devenir de los años, pues casi nadie está preparado para pronunciar un verdadero “adiós”

Una misma palabra puede tener muchos significados, los cuales están cargados de sentimiento y emoción. El diccionario dice que un “adiós” es usado para despedirse, que también suele ser un saludo entre dos perdonas que se encuentran y no se detienen a hablar o una expresión que se usa para indicar disgusto, asombro o decepción. Para mí, un verdadero “adiós” es el que no se puede expresar con palabras, pues más que ser un acto, es un proceso, ese conjunto de fenómenos o hechos complejos que nos someten a una profunda transformación, pasamos de lo tangible a lo intangible.

Supongamos que después de estar en una reunión con amigos te tienes que ir y dices “no me despido, porque ahorita regreso”, pero nadie puede saber si volverás o si te volverán a ver. Algunos se quedarán con esa sensación de que algo les faltó, pues se miran llenos de cosas que eran para ti y que no te pudieron entregar; otros, al saber que te fuiste, se percataron que te llevaste todo lo que habían preparado para ti, y que incluso dejaste amor y enseñanza en todos, por lo que hoy extrañan al maestro, pero son los que ahora, después de tus enseñanzas, serán maestros de alguien más, logrando con eso sentir satisfacción y felicidad mostrando una profunda transformación.

“En vida no me despido porque no lo quiero perder”, “no me despido porque no me quiero ir” o “no quiero que te vayas”, eso es en vida, donde existen apegos, egos, miedos y culpas; en la eternidad, en esa nueva realidad con la que se respira después de una perdida, ya no existe el “adiós”, ya que ninguno de los dos se puede ir, pues comparten planos diferentes: “yo” que me quedo aquí y “tú”, que te fuiste, estas en todas partes, tanto en mi espíritu como en el tuyo, donde podemos convivir en una caricia con la brisa del mar o yo pudiéndote hablar mientras miro las flores.

Me vuelvo un homenaje a ese gran artista que fuiste, porque yo, un lienzo en blanco, me he convertido en una bella obra de arte. Tú no te fuiste, estas en la canción de la radio, en la sonrisa de un niño, en el perfume de una flor. Adiós… preposición de acusativo de “a” y del sustantivo “Dios”, yo te encomiendo a Dios, a Dios encomiendo tu alma.