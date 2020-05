Tanatología y vida: La vida no se trata de mí

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Pasas tanto tiempo tratando de entender, buscando respuestas, después de sufrir una de esas experiencias que te alteran el sentido de la vida que se vuelven lo suficientemente poderosas como para, ahora sí, hacer venir cambios, replanteos e incluso cambiar la graduación de nuestra vista a través de una resignificación.

Y de repente dentro de la cotidianidad te llega la iluminación, como si las respuestas siempre hubieran estado ahí, en lo más ordinario y simple. Ahora todo tiene un nuevo significado incluso en el mismo contexto, ¿será que he dejado de ser el protagonista de esta película?

Siento que ya no me miran y ahora puedo reír o llorar libremente, no le encuentro sentido a esconder mis sentimientos ni emociones. Estoy cómodo con quien estoy y sé que no basta con demostrarlo, hay que decirlo: te amo, te necesito o quizá también perdón me equivoque.

Ya no me ponen gran peso sobre mi espalda, o será que era yo quien me lo ponía, me sentía responsable, me sentía culpable, me tocaba a mí. Pero ¿quién quiere ir cargando las maletas de todos en un viaje? Jajaja, al parecer me hacía sentir fuerte; pero hoy ya estoy cansado y aprendí que mi único compromiso es conmigo y cuando estoy bien conmigo estoy bien con los demás.

Ahora poseo la capacidad de lidiar de manera efectiva con la con la complejidad del razonamiento social, ya no me hablan a mí, me tomaba todo a personal. Lo que decía mi esposo, lo que me decía una amiga incluso la misma vida me daba y me quitaba de una manera muy personal como si fuera una lucha constante solo ella y yo.

Nunca se ha tratado de mí… “Soy otro cuando soy, los actos míos son más míos si son también de todos, para que se pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, no soy, no hay yo, siempre somos nosotros, la vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser, oh muerte, pan de todos (…)” Fragmento de Piedra de sol, de Octavio Paz

Mirándome al espejo, una experiencia tan cotidiana y siempre, veo que realmente no se trata de mí, ya ni siquiera soy la misma han pasado tantos años, y aunque el reflejo en el espejo me dice algo, hoy ya no me dejo llevar lo que me dicen los demás, yo sé quién soy, sé que hay más fuerza en este cuerpo que en el de uno de 30, porque son los años vividos los que me brindan la verdadera fuerza que hoy sé, se llama sabiduría la que me ayuda a valorar el presente, controlar mis emociones sin negarlas, a aceptar las desgracias sin enojos, vivo con aceptación.