Tanatología y Vida: La verdadera enfermedad es el ser estrés-cho

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

La tanatología me habló de un ser con dos naturalezas, la física y la espiritual; un cuerpo biológico que es el vínculo con el mundo, siente frío o calor, quizá alegría o miedo, es finito atrapado en el tiempo y espacio, tan vulnerable que enferma y se puede morir. El espíritu por lo contrario es eterno y no está limitado a un cuerpo, nunca envejece, de naturaleza ontológica, siempre nos invita a desafiar lo físico y racional, encontrando su vínculo más estrecho con lo más profundo de mi fe o ¿apoco no la fe mueve montañas?

Me sentí reconfortada al saber que había algo dentro de mí, esa voz sutil, pero a la vez fuerte y clara que me invita a nunca dejar de ver todo lo que en verdad es valioso para mí, ya tenía nombre, “espíritu”, el que estará siempre presente desafiando todo. Ya no solo era yo pequeña e indefensa, había crecido a dos dimensiones.

Yo ya me sentía en equilibrio, pero luego conocí a Scheler y a Frankl quienes me ampliaron el panorama haciéndome más grande, donde no solo soy un cuerpo y un espíritu, sino que poseo tres dimensiones: la física, la psíquica y la espiritual. La “mente” decía ¡presente!, ahí entendí que no era yo, sino ella la que siempre quería poder entenderlo todo, la que se sale de control y siempre anda dando de brincos entre lo que ya pasó, el pasado y lo que ella cree que va a pasar, el futuro.

Indudablemente la más histriónica y protagonista del siglo XXI con su papel protagonizado con el nombre de estrés, para los que no lo saben tiene un día en el calendario “2 de noviembre, día de vencer el estrés, aunque usted no lo crea. Seguramente escuchamos decir o nosotros mismos decimos padezco de estrés, pero más que ser un síntoma o padecimiento, ya es catalogada como enfermedad que se relaciona con la incidencia de los pensamientos sobre las acciones que aumentan la presión interior.

Siempre existe un detonador, algo que sucede (un temblor) e inmediatamente mi mente lo ve con sus ojos de acuerdo a sus creencias, ideas, pensamientos o percepciones (nos vamos a morir); acto seguido comienzo a sentir miedo, angustia, una gran desesperación que me hace correr por mi vida ¡porque nos vamos a morir!

Estamos expuestos a múltiples acontecimientos en la vida que van cargados de elementos que pueden detonar el estrés: sentirnos amenazados, dañados o con incertidumbre, pero estos siempre están sujetos a nuestra percepción, que entre menos estrecha, más capacidad para ver un panorama pro-activo, objetivo, dinámico y creativo. Tengo que abrirme a que sí puedo, no quedarme en la estreches de mis limitaciones que a veces no solo son físicas y si no también mentales.

En momentos complicados dejemos que sea nuestro espíritu (y no la mente), a través de la fe, el que se pose por encima de todo, que sea él la guía para sentirnos invencibles, pues el ser espiritual nos da amplitud en el mundo.