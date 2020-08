TANATOLOGÍA Y VIDA: La fuerza de mis ancestros

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Lo llevamos como una carga genética a través de nuestro ADN, en la mente, el corazón y el alma. Somos la suma de todos nuestros antepasados, de sus vidas y experiencias que en ocasiones no conocemos, pero que cargamos con un peso o como una enseñanza dependiendo de cómo decidamos conectar con ello. Quizá sea momento de echar un vistazo a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, choznos, pentabuelos, hexabuelos, heptabuelos, octabuelos, nonabuelos y decabuelos, y darnos cuenta que detrás de nosotros hay 300 años y 11 generaciones de aproximadamente 4,094 ancestros que hicieron posible que hoy yo esté aquí escribiendo esto.

Debemos reconocer que aunque llevamos en nuestra memoria celular y en el alma experiencias dolorosas que nos han llevado a un destino, siempre somos responsables de cómo transitamos en él, no podemos elegir lo que nos pasa, pero si cómo reaccionamos ante eso que nos pasa, no es preguntarme ¿por qué me está pasando?, sino ¿qué me está enseñando esto?

La falta de autoestima, amor o trabajo nos lleva a sentirnos perdidos y vivir en un sin sentido. Tenemos preguntas sin respuestas, problemas sin soluciones y nada de lo que hacemos nos hace encontrar la salida y será que quizá, en realidad, no necesito repuestas, que esos no son mis problemas y que no tengo que buscar salidas porque en realidad soy libre y no estoy atrapado en nada pues siempre he sido libre. Quizá solo estoy ante la revelación de cómo he sido leal a las verdades dolorosas de mi árbol genealógico, a esa sensación de carencia, de pérdida que me quita la fuerza, de tomar mi propia historia donde no soy mi madre, no soy mi padre, donde rechazo esos contratos familiares (simplemente porque yo no los hice) donde descubro esas lealtades escondidas que me han condicionado.

Yo soy la que decido recibir sus luchas, sus guerras, su hambre, sus dificultades, su amor, su cariño, sus alegrías, su fuerza y su esperanza como un regalo de la vida que me llena de una fuerza invisible, que no me duele, por el contrario, me sostiene y me empuja hacia la verdadera libertad de tener mi propio destino.

“Cuando derramo una lágrima, mis ancestros están secando mi dolor; cuando sonrió, ellos se llenan de felicidad”… Patricia, Guillermina, Rosita y Soledad GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.