Tanatología y vida: La armadura para el duelo de la vida

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Nos enfrentamos día con día a la batalla de la vida, como padres intentamos hacer nuestro mejor papel, aunque a pesar de los esfuerzos se escuche de algún hijo decir: “Ojalá tuviese una madre que me quisiera (a mi manera) y que desease lo mejor para mí (lo que según para mi es mejor)”; como hijos formamos parte de la generación que no aspiran necesariamente a tener hijos; la prioridad está en el desarrollo profesional, trabajar, trabajar y trabajar.

Como pareja, la incertidumbre emocional nos rodea, debido a la inestabilidad y poco compromiso que se vive tras la desconfianza sobre si funcionará o no el enlace. El duelo de la vida se presenta en nuestro interior, entre dos caballeros: uno mira hacia el dolor del pasado y otro cabalga al futuro, a la adaptación, la aceptación.

Perdemos y ganamos constantemente, vivimos en duelo, en lucha y nadie nos enseña cómo usar esa armadura adecuada, que hoy en día, y a diferencia de la época medieval, es menos pesada y la determinan diferentes factores entre los que podemos destacar:

Nuestra personalidad, lo que nos diferencia de los demás, ese conjunto de rasgos y cualidades. Tal y como lo publicó Darwin: “Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”. No hay mejor escudo que la resiliencia, aptitud que puede ser adoptada para la superación de la adversidad, desde el dolor, desde la pérdida, encontrar siempre un crecimiento una resolución que mira siempre al futuro, donde sin importar lo que se tenga, se camina con la certeza de que nos tenemos a nosotros mismos.

La relación con lo que perdemos, ese dolor intenso de perdida que viene detrás de ver partir a un ser querido con el que se tenía una estrecha relación, con el tiempo logra convertirse en coraje y fuerza que nos acompaña en nuestro andar, también nutre y fortalece el alma. A diferencia de quien no decide vincularse de manera profunda por miedo al dolor, el que ama siempre gana.

La espiritualidad es la espada que da batalla en este duele, donde las cosas no son ni buenas ni malas son simples experiencias aquí no importan los problemas, si está lluvioso o salió el sol, si se perdió o gano, si se está enfermo o saludable todo tiene un sentido no hay un ¿por qué? Aquí todo se convierte en un motivo.

Salgamos a dar batalla, tenemos los elementos necesarios para encarar a la vida, “la cual nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito”, dice Viktor E. Frankl