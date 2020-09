TANATOLOGÍA Y VIDA: Encontrarle sentido a la vida es poder ver con los ojos del alma

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Los grandes cuestionamientos nos acechan por lo general en esos momentos de crisis personal. ¿Para qué hacemos lo que hacemos?, ¿cuál es el sentido de nuestra vida?, esto en medio de una insatisfacción de vida, preguntándonos qué es lo que nos pasa realmente. Pues aunque lo tengamos todo “aparentemente” como un buen trabajo, familia, salud, amigos, nos sentimos vacíos, algo nos falta, no estamos completos, sentimos que existe algo más.

Ir en busca del sentido requiere de coraje y decisión, en especial de fe, confianza de que nada de lo que estoy buscando está fuera de mí, bueno, parece que sí, pero al final te das cuenta que no se trata de las situaciones, personas o cosas, solo es de cómo decides mirarlas, encararlas, de darnos cuenta dónde estamos poniendo el verdadero valor.

A través de la logoterapia encontramos tres modos distintos de encontrar el sentido, nuestro sentido de vida, con los valores de experiencia, creatividad y actitud. Así de simple llevando acabo los actos de nuestro día a día es crear algo, ser creativos, es dejar una huella perdurable en la historia, tal vez no mundial, pero sí en la de nuestros seres queridos o de quienes nos rodean. Mis valores creativos lo que le damos al mundo.

Disfrutar de algo o de alguien, viene del valor de la experiencia, la cual nos da la oportunidad de poder vivir, experimentar, sentir, disfrutar, querer y atrapar; alguien dijo alguna vez: “Es en los pequeños detalles donde podemos encontrar el significado de la vida”. Al experimentar el amor hacia una persona, inducimos a nuestro amado a desarrollar un sentido, y así, de manera indirecta, lograr el nuestro propio; disfrutar, agradecer, vivir plenamente, es una manera de encontrar nuestro sentido de vida.

La compasión, la valentía o un buen sentido del humor son indispensables para darle valor de actitud a nuestra vida, el cómo encaro lo que me pasa, me hace ver el espíritu que llevo dentro, el cual me llena de posibilidad, me hace ver que yo estoy por encima de una condición dada, yo no soy lo que pasa, lo que me pasa solo me forja. Encontrarle sentido a la vida es poder ver con los ojos del alma.