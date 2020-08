TANATOLOGÍA Y VIDA: El amor de un abuelo nunca muere

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

El estrecho vínculo que se crea entre abuelos y nietos nace desde la más profunda complicidad, por eso se les extraña tanto cuando ya no están, repetimos sus frases y acariciamos su recuerdo, miramos sus fotografías, nos dejamos abrazar por ese suéter que nos regalaron o quizá simplemente los buscamos en esa sopita de fideos que siempre nos prepararon con tanto amor, esa que tiene sabor a hogar.

No solo son parte de nuestro árbol genealógico, sino también parte importante de nuestra crianza, su huella emocional se ha quedado impregnada en nosotros para la vida, en el valor del respeto, de la madurez, de la templanza, del cuidado y de la protección. Nos guían con un amor tan grande que sin saberlo se convierten en padres nuevamente, algunos caminan con nosotros hasta la vida adulta siendo parte de nuestros logros y curando los fracasos, mientras que otros se van durante nuestra infancia y los podemos encontrar en las anécdotas familiares, pues quedan grabadas las historias, las miradas, los abrazos, los juegos y esos apapachos sanadores para nuestro corazón que ha quedado triste por su partida.

A un abuelo nunca se le olvida se aprende a vivir con su ausencia y es solo con el tiempo que los podremos recordar ya sin dolor. Tener las recetas de la abuela, el libro de sus historias o chistes, seguir con sus tradiciones y costumbres son formas de traerlos en nuestra mente de una manera agradable no con dolor o sufrimiento, sino con alegría y mucho amor. Siempre tendremos momentos de melancolía, que llegarán con las fechas que ya están marcadas en el calendario, su cumpleaños, Navidad. Pero no todo está en el pasado, pues aunque ya no estén, compartiremos con ellos lo que está por venir, pues el amor de un abuelo nunca muere.