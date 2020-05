Tanatología y vida: ¿Dónde quedó tu niño interior?

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Y la distancia, que es larga, se torna corta ante la tecnología que me ayudó a platicar con mi abuelo, tenía tanta curiosidad por saber cómo le hacía para que a sus más de 90 años tuviera tan buena relación con la soledad y nunca hablar de sufrimiento. Y su repuesta fue sencilla “Hijita, desde niño siempre estuve solo, a la soledad la conozco muy bien”. Y fue como si hablara su niño interior que hoy no se siente solo porque entendió que esta con él.

Me lo confirmaba, entre más sano este el niño interior, más seguro está el hombre. Yo creo que muchos aun somos el niño pequeño que vive cerca del inconsciente de los padres, dice Marion Woodman: “Por lo tanto lleva inconscientemente los sueños y ambiciones incumplidas de los padres, así como también sus problemas y conflictos no resueltos” y no tiene que ser así.

¿Dónde crees que se quedó tu niño interior? Le pregunté mientras yo pensaba “Posiblemente paralizado por la tristeza y con un nudo en la garganta por contener su llanto, quizá en el enojo por alguna injusticia, probablemente perdido porque un día huyó por el miedo, o quizá, solo mirando la vida pasar”.

Me contó su vida y mientras yo la percibía tan dura y cruel, él solo la contaba como una historia que incluía algunas risas. Ahora sé que tenemos que dejar de ver desde la herida, esa que hemos vuelto incurable y que nos acompaña al crecer y que a la vez crece con nosotros. Con un poco de atención te puedes dar cuenta de que tus emociones duran minutos u horas, los estados de ánimo días o semanas, si no los detienes con el pasar de los años se vuelven trastornos emocionales que podrían acompañarte toda la vida en una neurosis.

Pude ver, que la vejez de mi abuelo era más que el reflejo físico de su edad, era una cuestión de actitud, pues no había perdido esa curiosidad ante la vida, no se exigía mirar hacia el futuro, pues me decía yo vivo el hoy, pues mañana no sé si despierte. Y aunque no me lo dijo, yo sé que ya perdonó y fue perdonado.

Todo es cuestión de elección, pues ni lo biológico, psicológico y sociológico que me dejó el destino va a ser él que me marque, yo elijo ver en todo una posibilidad, nunca dejar de imaginar, pues gracias a la imaginación, podemos pensar más allá de los límites de nuestra situación inmediata, teniendo la posibilidad de revaluar el pasado, nuestro niño interior es la clave, ese que vive sin juicios que puede ver con el corazón.

Mi abuelo, volvió a ser como un niño, ese que sabe que somos libres y que tenemos la facultad de sufrir por lo que uno quiere, pues hay un sufrimiento evitable, el cual se va cuando quitó la causa del dolor y el inevitable que en muchas ocasiones es necesario, pues en el sufrimiento más profundo puedo adquirir el sentido, esa actitud con la que me enfrento a él y me vuelvo más grande. Y creo que sí, todo es cuestión de elección como lo cita Nietzsche “Existen dos tipos de personas, las que siguen sus propios deseos y las que siguen los de los demás”. Los niños no se ponen a pensar si lo que hacen hace feliz a los demás, ellos simplemente lo hacen, son felices; los adultos primero piensan en que tienen que hacer felices a los demás, en ser aceptados.

Somos seres con fecha de caducidad, no pierdas más tiempo y busca ese niño interior ese que duerme a pierna suelta, el que no sabe de precios, ese que se puede vestir sin combinar el que sabe que lo mejor que puede dar, es algo hecho con sus manos y que el verdadero hogar es el que está hecho de cariño, y aunque tengamos noches frías, se calienta con amor.