TANATOLOGÍA Y VIDA: Cuando la oruga pensó que era final, era un nuevo comienzo

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Les contaré un cuento… En un valle nació una pequeña oruga que se arrastraba por el suelo de aquí allá, hasta que un día, cansada de arrastrarse, decidió trepar a un árbol de tronco ancho y hojas llorosas bajo el que había jugado, crecido y vivido durante años. Llegó a la copa del árbol, miró el horizonte y se preguntó: ¿Cómo podría yo surcar las colinas si soy una simple oruga?

Llegó la noche y vencida por el cansancio de su gran travesía, calló en un profundo sueño. Cuando despertó aturdida, estaba en tinieblas y pensó que era su fin, que había muerto. Por fuera era una costra dura, pero por dentro tenía la vida, (pero no lo sabía); poco a poco dejó salir de ahí sus alas multicolor, majestuosa mariposa quien revoloteando sus alas surcó los aires de tan hermoso lugar.

¿Por qué empeñarnos en pensar que todo concluye con la muerte?, ¿por qué no imaginar que no es más que un nuevo comienzo? Debemos aceptar que la vida es transformación y constante cambio, por lo regular nos resistimos a ya no ver y se nos olvida que el viento no se ve, pero escucha y se siente en ocasiones más fuerte que el mismo mar. “Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma”. Carl G. Jung.

Descubrirte desamparado pero con el aprendizaje para comenzar a hacerte cargo de ti, sentir añoranza pero con la certeza de que, quien ya no está, sí está en recuerdos y lo abrazas en la memoria; verte solo, así podrás reconocer tus debilidades y fortalezas, porque cuando lloras por ellos en realidad lloras por ti, porque no quieres aceptar que dentro de ti existe todo lo que se necesita para este nuevo comienzo. No te mueras con ellos, vive la vida como ellos vivieron, vive la vida como ellos te enseñaron, honra su vida y eso solo lo puedes hacer estando vivo.

Date permiso dejándote ir en tus sentimientos y emociones, que sean tus alas para salir a un nuevo valle, a una nueva realidad. La vida está conformada por etapas y a veces sucede que cuando concluye alguna de ellas se piensa que ya no hay más, pero en realidad, el fin es el comienzo, así como el final de un día da su paso a otro.