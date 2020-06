Tanatología y vida: ¿Cómo decir adiós en tiempos de COVID?

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

No solo nos estamos enfrentando a padecimientos médicos que se vuelven terminales, sino también a implicaciones emocionales que cada día se vuelven más letales, pues al igual que las cifras de decesos en nuestro país, la angustia y desolación van en aumento y de la mano de un sistema de salud que colapsa va el dolor de las familias que no pudieron despedir a un ser querido, se vuelve dramático no tener ese último momento.

Por años han sido los rituales funerarios los que nos servían para expresar una despedida que ayudaba para comenzar a aceptar la muerte, el fin de nuestra relación en términos físicos, pero no solo somos cuerpo. Nos ha tocado aprender a decir adiós de una manera diferente, hoy no te tengo aquí de la manera que pensé, ¡Pero te tuve! te sentí, te mire, te olí, disfruté de tu presencia y de todo lo que me diste. Me hago consciente de la experiencia a tu lado y decido no relacionarme contigo desde la neurosis o la ira sino desde lo que me hiciste sentir, desde el amor.

Tenemos que intentar ser más benévolos con nosotros mismo pues todo lo que nos dicen en un momento de duelo nos parece incomprensible y no logra tener sentido de una manera racional por ello debemos dejar salir la emoción y desde ahí desde el corazón tratar de comprender, date tiempo. Pero no olvides que la expresión de nuestro dolor es necesario para comenzar a sanar.

Cuando te sientas listo puedes hacer una reunión virtual donde convoques a todos los que quieran acompañarte de manera significativa, previamente puedes pedir que muestren fotos u objetos y que recuerden algunas vivencias pues no solo se trata de decir adiós sino de recordar su vida. Conectarnos en nuestra relación con nuestro ser querido, se puede pedir un minuto de silencio o uno de aplausos en reconocimiento a todo lo que en vida nos dio.

En casa se puede buscar un lugar para colocar flores, una foto o algún objeto significativo que lo haga presente durante esta despedida y que nos ayude a recordar todo lo que nos dejó para hacerle frente a esta nueva realidad.

Otro ritual consiste en encender dos velas las cuales representaran la vida, una eres tú y la otra quien ya no está. Respira profundamente y con todas tus fuerzas apaga su vela, date permiso de decir adiós de una manera diferente a la que conoces y con ello el permiso a tu ser querido de “ya no estar”.

Quizá tú tienes algo que esa persona que hoy llora por su perdida quisiera conservar fotos, ropa, un disco, una carta o simplemente algunas palabras que puedas enviar ya sea en una carta o por paquetería.

El duelo es un camino inevitable de transitar, pero no tiene que ser en soledad hoy la tecnología está disponible para realizar un acompañamiento a distancia. Nada dura para siempre, llegara el día en el que hagas ese ritual que necesitas para no dejar nada pendiente.

Alguien me dijo alguna vez: “Adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo”