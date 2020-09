TANATOLOGÍA Y VIDA: Arroz, frijol y terapia la dieta básica

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Arriba de la báscula, viendo cómo la aguja se inclina hacia la derecha cada vez más, padeciendo enfermedades provocadas por alimentar el cuerpo de forma poco sana, y bajo el mando de la neurosis que lo desequilibra todo, vamos caminando por la vida sin poder cubrir nuestras necesidades básicas.

Nos negamos a aprender a leer las etiquetas de los productos que compramos, entonces no sabemos reconocer entre un gustito saludable y uno lleno de esa dulce sensación de placer que lleva poco a poco a enfermar el cuerpo. Y sucede igual con la falta de autoconocimiento, no puedo reconocer que soy vulnerable, que estoy lleno de debilidades y limitaciones. Y entonces pienso que todo lo que me sucede es culpa de algún factor externo “a lo que te resistes, persistes”.

“¡Esa mujer será su perdición!”, exclama quien no quiere reconocer que él ya estaba perdido y por eso se topó con ella. No solo no vemos nuestra responsabilidad, sino tampoco la de los demás, y comenzamos con una dieta alta en desequilibrio emocional que, en lugar de ser tratada con terapia, es tratada con la negación.

No solo alimentamos mal el cuerpo, lo hacemos también con el espíritu que engorda de ira por las injusticias cometidas a nuestra persona o adelgaza por la falta de fe, pues pensamos que fe es creer en un superior que está en alguna parte, cuando en realidad vive dentro de nosotros, es reconocerme como ese ser que no se muestra a los demás con una creencia, sino con sus actos, “no eres en lo que crees, eres lo que haces”.

Y eso que pienso, ¿lo pienso yo o solo es el cúmulo de ideas que me he comprado en el mercado para alimentarme con la dieta de moda donde todos lucen “saludables por fuera pero enfermos por dentro”?, aquí nadie se muestra vulnerable, aquí todos somos fuertes; aquí no pasa nada, y llegamos a negar lo que realmente pasó o está pasando, no solo ante la vista de los demás, sino también ante la de nosotros mismos.

Solo tenemos que aprender a leer las etiquetas para darnos cuenta que son las dietas espirituales y de autoconocimiento las que para siempre nos liberarán de los problemas de sobrepeso, porque no solo nos pesa el cuerpo también nos pesa el alma.