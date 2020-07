Tanatología y Vida: A la muerte hay que tenerla presente en el presente

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

A la muerte hay que tenerla presente en el presente, dejar de lado ese tabú que nos bloquea y que deja como clandestino al más natural de los acontecimientos. Hoy alguien muere y lo miramos con reserva olvidando que nosotros también lo hacemos desde el día que nacemos, a cada instante. Tengo como objetivo quitar el miedo a la muerte y estoy convencida que eso solo llega cuando se tiene una vida plena, cuando a diario vamos finiquitando cuentas y no dejamos pendientes. Cuando vivo el hoy porque sé, que pensar en el pasado, es estar muerto, y pensar el futuro, es no haber nacido.

Una vida bien vivida es lo que nos ayuda a morir y dejar morir, siempre haciendo el bien podremos estar en la lista de espera si el cielo existe y si no existe, habremos tenido nuestro propio cielo en ésta tierra.

Cuando creas que algo no es posible, que los problemas te agobian, no pierdas el tiempo en desafiar al mar o al viento, mejor contempla las estrellas y espera despierto un amanecer, descubriendo ahí que siempre sale el sol, siempre. Entender que “no lo puedo todo”, olvidarme de “tengo que hacerlo todo bien”, deja de ser adicto a la perfección o el que tiene muchas y buenas intenciones, pero nunca llegan a convertirse en acciones, o él que promete, no cumple, y viven disculpándose.

Aprender que no es el tener sino el ser, y el hacer sin miedo al fracaso para no terminar con una montaña de hubieras: ¡ojalá hubiera hecho!, ¡ojalá hubiera dicho!, solo nos llenan de arrepentimiento. Que cuando llegue la muerte me encuentre viviendo, amando, riendo o quizás llorando, pero jamás anestesiado por el miedo que nos paraliza e impide que continuemos con nuestra vida, con nuestros sueños, se adueña poco a poco de nuestra libertad de decidir.

Cuando comprendo que la única persona que necesito para vivir es a mí, tengo presente a la muerte en el presente, suelto y me dejo ir.