Tanatología y vida: ¿A dónde vamos cuando morimos?, a donde queramos ir

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

No cabe duda que el ingrediente favorito de la vida, ese que le avienta como balde de agua fría a nuestros momentos de reflexión, es la contradicción. Esas afirmaciones o enunciados que me dicen cosas sobre la moral, el deber ser y sobre lo que debemos de pensar, cuestionan demasiado la verdad como si esta fuera absoluta y me pone a pensar demasiado sobre sí de verdad eso que estoy pensando sobre la vida y la muerte es lo cierto.

El hinduismo me habla de la reencarnación, el tahoísmo promete la inmortalidad y admite la metempsicosis, para Buda el ideal supremo está en la extinción de todo deseo, en el nirvana, indiferencia ante la vida y la muerte, ante el dolor y el placer. En el hinduismo existe el reino de Yama es el lugar donde van los buenos, “el más alto cielo, en el sol”, lugar de gran belleza y felicidad, donde abundan los alimentos más preciados. Mientras que en el Judaísmo quien muere adquiere un nuevo cuerpo renovado, una especie de doble y al infierno van los malos donde “quedan sentados en un río de sangre”.

¿Cómo poder aceptar que existes un más allá?, que algunos han llamado cielo o infierno… si no existe verdad absoluta, si nada está escrito; y ¿si solo es, lo que yo decido creer? pues yo no soy responsable del mundo que ha creado mi mente, pero sí soy responsable de la mente con la que he creado mi mundo.

Pensar en la muerte me crea una contradicción, es una cuerda que se tensa a causa de los tirones del final y los de un nuevo comienzo, se hace un diálogo, una conversación interminable entre mis pensamientos que surgen algunas veces de la nada, y si algo surge de la nada ¿cómo puede ser algo?, ahora cuestiono mis propios pensamientos ya que he decidido no creer en todo lo que me dicen y, sobre todo, en lo que me digo.

¿A dónde vamos cuando morimos?… Fue difícil cultivar mi propio criterio sobre esta interrogante, pues mis apegos decían que la muerte era el final, el camino a un lugar donde nadie nos vuelve a ver, presas del vacío y la constante necesidad de eso que ya no está. Mientras que mi espíritu me gritaba desde lo más profundo de mí ser que no nos vamos a ningún lado, que nos quedamos en un constante comienzo, atrapados en todo aquello que somos, decimos y damos. Decidí aceptar mi dualidad y darle gusto a los dos, para no quedar mal con nadie, lo que tendrá final serán mis apegos, esos son a los que van a enterrar porque yo, presente o ausente, ya me quedé por siempre colgada de las sonrisas que provocan mi recuerdo.

Soy contradicción, simplemente por eso seré siempre parte de la vida. Cuando ya no tenga brazas, abrazare, ocuparé al viento para cobijarte; cuando ya no tenga voz, me haré escuchar, porque estaré en cada melodía. ¿A dónde vamos cuando morimos?, a donde nosotros queramos.