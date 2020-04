TANATOLOGÍA Y VIDA

Una crisis, una semilla

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

En un planeta con 7,700 millones de habitantes parecía imposible hacernos vibrar a todos por un mismo motivo, pues conocemos el dolor y la muerte de una guerra, pero no ha sido la nuestra; el hambre de un país vecino o la perdida y la desolación por eventos en libros, documentales, reportajes, que nos han platicado, siempre resultan con una cierta distancia.

Hoy, a todos nos toca la crisis en un mundo que se preparó con él armamento equivocado para enfrentar esta guerra: ¿cómo luchar contra algo que no puedes ver?, ¿en qué momento nos quedamos tan ciegos que no lo vimos venir? Estamos siempre tan ocupados en un mundo que pareciera que gira cada vez más rápido donde a la vez que se crecía en conocimiento también lo hacíamos en vulnerabilidad.

Se nos olvidó que somos seres finitos expuestos al cambio constante de la vida y que esta crisis es algo que inevitablemente nos toca vivir, con la angustia que nace de la incertidumbre, pero también con la esperanza de que es temporal y va a pasar pero no será el tiempo el que me ayude, seré yo la que trabaje en ello.

Me lleva a la reflexión de que sin importar el exterior, hoy por hoy estoy parado en la vida que he construido ¿lo he hecho bien?, ¿estoy en dónde quiero estar?, ¿estoy con quién quiero estar?… La vida hace muchos cambios pero depende de mi situación como impactan en mí.

Y se ve en las calles vacías, se escucha en las escuelas sin risas y se puede oler más fuerte que el alcohol la temida “crisis” que es tan cruel como gratificante, peligrosa pero llena de transformación. Una experiencia que puede llegar a ser plena y fructífera con las herramientas adecuadas que me hacen usar el caos para dar un nuevo orden que detona mi sentido de voluntad, el cual me guía para que no sea una pérdida absurda y dolorosa sino humanizada y enriquecedora.

Tengo que aprender a reconocer qué fue lo que me puso en esta situación, asumir mi responsabilidad y trabajar en ello, trabajar en lo que sí puedo, reconocerme inteligente, creativo, comprensivo y quizá con muy buen humor.

Hoy somos terreno fértil para la crisis, que es la semilla para plantar un árbol, según la intensidad serán sus raíces. Aquí puedo encontrar los aspectos o motivos que la detonaron. En su tronco encuentro la fortaleza para sostenerme, mis recursos internos y externos. Las ramas son los retos por cumplir y lecciones por aprender, todo depende de mí para ver los frutos.

Encontraré hojas caídas que serán mis pérdidas que inevitablemente me llevarán a vivir un duelo, proceso que quizá sea el camino a un nuevo jardín donde todos plantaremos un árbol.