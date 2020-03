Tanatología y Vida

¿Amor o miedo?

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Estamos llenos de emociones y sentimientos, pero en ocasiones no sabemos diferenciar entre ellos y menos trabajar con ellos para jueguen a nuestro favor. Son nuestros inquilinos internos y no los conocemos.

Las emociones son fuerzas motivadoras, procedentes de un proceso biológico que sale de nuestro control, ya que surge como resultado de un estímulo externo; por el contrario, el sentimiento es una mera interpretación de las emociones, un resultado consciente de la suma de mis pensamientos y mis emociones.

Un ejemplo seria romper en llanto, emoción visible, brusca e intensa, pero con una corta duración, será pasajero. La tristeza es un sentimiento de carácter duradero que se presenta lenta y progresivamente. Los sentimientos pertenecen a mi mente como resultado de mis vivencias y experiencias de cómo veo la vida. Pero desde la inteligencia emocional, se ha demostrado científicamente que cerebralmente hay solo dos vibraciones de onda que se corresponde con dos emociones: amor o miedo, donde todas las emociones se derivan de manera directa o indirectamente de ellas.

Es claro que no actuamos igual desde el miedo que desde el amor, a veces creemos que preocupándonos demuestras amor, que los celos son amor, que sí nos enojamos es porque las cosas nos importan ¿eso es amor o es cubrir la necesidad de sentirme querido, necesario?

Vibremos en el amor, donde amar no es necesitar, pues si necesitas aparece el miedo a perder o no tener. Medita y trata de ver lo que sí tienes en este presente y también agradece por lo que ya no está, pues todo lo que se ha ido también forma parte de ti.

Vibrar en el miedo no lleva a la tristeza, el apego que tengo a esa persona, sensación, trabajo, cosa, me hace sentir vulnerable, con miedo a ese “nuevo estado” donde ya no está lo que había antes. Pero todo es pasajero y temporal, así que, si las cosas van bien, disfrútalas, porque nada dura para siempre, y si las cosas van mal, tampoco te preocupes, no durarán para siempre.

Ahora que sabes esto, ¿desde dónde quieres vibrar?