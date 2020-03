Tanatología y vida

Estrés, un virus que se contagia

Por: Mariana Osorio, Tanatóloga

Suena la alarma del despertador, y aunque no es la primera alerta del día, sí es a la que reacciono para levantarme; tomo1 el celular para detenerla y veo una lista sin fin de mensajes que me espera por leer, pero me detengo antes de abrirla y me pongo a pesar en la carga inmensa de información que entrará en mí. Sé que me voy a reír con tantas ocurrencias y sarcasmos ante la situación actual, pero también sé que comenzaré a sugestionarme (y eso que soy difícil de persuadir) y es que ante tanta información ¿quién no ha echado su amenazante imaginación a volar, al menos por un segundo?…

Y aparece en escena, el bien conocido por todos “estrés” y para los que no lo conocen se los presento. La respuesta natural y adaptativa de nuestro cuerpo ante las demandas del entorno, retos o situaciones que INTERPRETAMOS amenazantes. Y digo interpretamos porque cada quién le atribuye un significado determinado o juicio a las cosas.

El estrés genera una repuesta a nivel bioquímico, donde el cerebro comienza a liberar varias sustancias y suprime algunos sistemas. Orquestadamente comienza la liberación de cortisol que aumenta la energía en el organismo al incrementar el nivel de azúcar en la sangre. Se ralentiza el sistema inmune y estoy vulnerable ante cualquier enfermedad.

Tenemos que estar muy conscientes de la relación que existe entre nuestros pensamientos y nuestra salud, si no tenemos el poder para cambiar la situación, siempre podemos elegir nuestra actitud frente a las situaciones, el cómo me hace sentir tal o cual cosa y esa parte solo depende de mí.

Cobra relevancia el aprender a manejar es estrés diario, tenemos que revisar cómo percibimos las situaciones así como saber discriminar lo que adoptamos como una verdad.

Tengamos pensamientos positivos que puedan ser capaces de contrarrestar la ansiedad y el miedo. Tengamos una comunicación sana y responsable con nuestros familiares y a amigos, encontremos un lugar seguro para nuestras emociones.

Los expertos recomiendan tratar de mantener rutinas en medida de lo que sea posible así como descansar así cómo reducir la exposición a medios de comunicación que puedan aumentar los sentimientos de angustia y ansiedad.

Sí la elección está en mí, quiero calma y amor. Porque el pánico, el temor y la histeria también son virus que se contagian.

