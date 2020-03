Tanatología y vida

Manejo del duelo y aromaterapia

Por: Mariana Osorio/Tanatología

Mientras más te amo más profundo es el dolor de perderte, al no tenerte se destapa paulatinamente la angustia y la pena. Comienzo a tener reacciones físicas, mentales, emocionales, familiares, conductuales y sociales, que se presentan ante mi como respuesta a tu partida. En la búsqueda de mi equilibrio, varias cajas de pastillas han quedado vacías, pero no consigo calmar esos momentos de ansiedad o angustia; hoy sé que esto no solo me pasa a mí, pues todos los que sentimos una reacción aguda del duelo solemos tener: Sentimientos tristeza, culpa o auto reproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, insensibilidad. Vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía. Demasiada incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, alucinaciones en esas noches de falta de sueño, estoy distraída.

¿Cómo poder superar este trago tan amargo? La tanatología es una ciencia multidisciplinaria, que se cobija de la medicina alternativa para usarla como paliativo y mitigar los padecimientos provocados por las pérdidas, el uso prologado de los métodos de la medicina tradicional puede llegar a causarnos más daño que beneficio.

Una de estas alternativas puede ser la aromaterapia la cual tiene su base en la herbolaria y su uso es ancestral. Utiliza aceites esenciales de plantas aromáticas, flores, hojas, semillas, cortezas y frutas las cuales actúan sobre nuestro sentido del olfato y mediante la absorción al torrente sanguíneo. El nervio olfativo tiene tres terminales importantes: La corteza cerebral, donde se discrimina qué tipo de aroma se percibe, el hipotálamo, que regula la vida neurovegetativa y hormonal, así como el sistema límbico donde se encuentra almacenada la memoria, memoria evocativa y sensitiva.

Algunas esencias como la naranja tiene increíbles propiedades que son beneficiosas para tratar: aburrimiento, escalofríos, síndrome de fatiga crónica, resfriados, estreñimiento, fiebre, gripe, retención de líquidos, dolor en las articulaciones, letargo, agotamiento mental, dolor muscular, ansiedad nerviosa, trastorno afectivo estacional, y estrés.

Te invito este martes 17 de marzo a las 10:00 am en Calle Campeche 175 esq. Marte, Jardines de Mocambo. Deja fluir las emociones gracias a los aromas en nuestro taller “El manejo del duelo y aromaterapia”.

