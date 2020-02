Tanatología y vida

La mejor de las armas es la risa

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

¿Y volveré a reír? A veces la pregunta más sencilla es la de la respuesta más complicada. Cómo aceptar esa leve risa que hace bombear a mi corazón después de vivir un crudo evento que me la ha arrebatado. La risa esta tan asociada a la felicidad que es difícil querer experimentarla durante el duelo, el hecho de sentir disfrute por las cosas o sentirse bien hace experimentar algo de culpabilidad.

Pareciera que voy pidiendo permiso, pues dentro de mí se puede escuchar fuerte y claro ese doble discurso que a gritos se cuestiona entre mi parte emocional -lo que siento (dolor) y mi parte conductual – lo que haría (reír). Algo así como un equilibrio entre la mente y el corazón, la razón y la locura, ¿lo hago o no lo hago? ¿qué van a pensar de mí?, dirán que estoy loca que no hay motivo visible para reír y me siento a esperar la aprobación social la cual ejerce un control absoluto sobre mí.

Y ahí, en mi banquito sentada también espero al tiempo ¡ya lo quiero ver llegar!… pues dicen que el tiempo lo cura todo. Y para ser sinceros no sé si en realidad sea el “doctor tiempo” el que me dé la receta, esa que me permita volver a reír. Lo que sí sé, es que los estudios revelan que la risa puede ser una de las mejores terapias.

En los años 70′ Patch Adams practicaba la terapia de la risa, ayudando a la salud emocional, suavizando el sufrimiento. Y no es pensar que nos reiremos de nuestras desgracias, parte del hecho de adquirir poder sobre ellas, no de ellas sobre nosotros. Buscarle el ¿para qué? en lugar de ¿por qué? A las situaciones, permite desarrollar una herramienta importante para lidiar con el dolor. Digamos adiós con una sonrisa, esta nos ayudará con la dificultad de despedirnos de aquello que inevitablemente se va a ir.

La risa es más que la contracción de los músculos que alargan la boca, es la medicina para el alma y el cuerpo, la liberación de endorfinas analgésico natural para nuestro cuerpo.

La American Association for Therapeutic Humor define al humor terapéutico como: “Una intervención que promueve la salud y el bienestar mediante la estimulación, descubrimiento, la expresión y la apreciación de las incongruencias y situaciones absurda de la vida. Estas intervenciones pueden ser utilizadas para mejorar la salud o ser usada como un tratamiento complementario de las enfermedades ya sea para curar o enfrentar dificultades físicas, psíquicas, emocionales, sociales o espirituales”.

“La risa es como los limpiaparabrisas. Nos permiten avanzar aunque no se detenga la lluvia”Gérard Jugnot

