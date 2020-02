Tanatología y vida

“La violencia que duerme en mi cama”

Por: Mariana Osorio/Tanatóloga

Pensamos que podemos identificar a la violencia cuando la vemos pasar por la calle, cuando aparece en algún episodio de una serie, en las noticias o en videos de las redes sociales, pero en casa es como si viviera con nosotros enmascarada de miedo, coacción, manipulación, engaño, dominación y algunos tintes narcisistas.

Pues si no sangra y no se pone morada, pareciera que no es violencia. Pero está latente, la conocemos o la hemos visto y creemos que eso ya es parte del carácter o personalidad de alguien. Identifiquémoslas y, en lugar de naturalizarlas como rasgos de personalidad, veámoslas como señales de alerta para alejarnos.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. También se obliga a depender económicamente del agresor, impidiendo el acceso de la víctima al mercado laboral mediante amenaza, coacción o restricción física.

VIOLENCIA PATRIMONIAL: Usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo, y destruirlos es una manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada.

VIOLENCIA SOCIAL: Limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Te separan de familiares y amigos. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que o víctima o entorno decidan desvincularse.

VIOLENCIA VICARIA: Amenazar agredir e incluso matar a hijos con el propósito de dañar a su pareja, también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca, a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas.

Si algo de esto te parece familiar pide ayuda pues no solo se puede perder la vida, se pierde la incapacidad de vivir. “El momento para cambiar, crecer, sentir y vivir no está en el pasado ni el futuro, ese momento es ahora”

