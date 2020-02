Tanatología y vida

Entre ser y no ser, no soy

Por: Mariana Osorio/Tanatológa

Entre ser y no ser, no soy… No soy la que quiere decir adiós todavía, pues aun pronuncio un hasta pronto y me aferro; no he aprendido a soltar, pues le huyo a la desilusión que viene después de un final, la cual también es una forma de muerte. Todo termina y tiene cambios, el mejor ejemplo es lo que vivimos en esta nueva realidad que no me pregunta si quiero, solo me obliga a aceptar las transiciones de la tecnología y el estilo de vida que obedece a la última década, y aunque pareciera que el cambio es externo, también es interno, pues no es solo de cómo vivimos, sino sobre quienes somos como seres humanos. Aún no he terminado de contestar el cuestionario que me mandó la vida: ¿Quién soy?, ¿qué es real?, ¿de qué se trata mi vida?, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Lo que sí sé es que no hay un único camino “correcto” y ¿qué sí lo es?

Nada es bueno ni malo, todo es circunstancial, mis sentimientos y percepciones cambian con el día a día, pues hoy soy diferente a la que era ayer, por eso procuro ya no reprocharme tanto lo que no hice (porque hasta el no hacer nada es tomar una decisión), ya borré el ¿y si hubiera?. Ahora procuro ser más cuidadosa con eso de firmar contratos o compromisos a largo plazo, pues entre ser y no ser, no soy.

No soy la que tiene las respuestas, soy la que duda, la que puede cambiar de opinión, la que hoy disfruta de algo y mañana ya no, la que se da permiso de cambiar su percepción: “A veces lo único que necesitas es mirar desde otro ángulo, ese que te pone sensible y que te da la posibilidad de ver y oír lo que generalmente nuestros ojos y oídos no pueden, pues se está parado en la rutina, en lo habitual y cotidiano”, cita Jean Houston en algunos de sus escritos.

Aunque pareciera que ya todo está escrito, ni leyendo todos los libros he logrado la sabiduría para detenerme, ser cuidadosa y recordar que todas las creencias, actitudes y patrones de comportamiento que me sirvieron en mi niñez (aún sigo rompiendo en llanto como una niña), son caducas 30 años después y solo me hacen esclava del pensamiento, sentimiento y comportamientos que alguna vez existió.

Entre ser y no ser, no soy. No soy la mujer de fe, soy la que en los momentos más obscuros ha dudado de ella, pero ha podido reconciliarse con su Dios, pues “Dios no se encuentra en el alma al añadir, si no al quitar…” Meister Eckhart.

Hoy me inspiró un hermoso poema de Martha Smock que dice lo siguiente: “Para alcanzar satisfacción en todo, desea satisfacción en nada. Para venir a poseerlo todo, desea la posesión de nada. Para llegar a ser todo, desea ser nada. Para venir al conocimiento de todo, desea el conocimiento de nada”. Porque entre ser y no ser, no soy.

