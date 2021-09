Talentos: Mariangel

El modelaje rompe estereotipos para dar paso a la diversidad

El mundo del modelaje siempre ha sido blanco de críticas por las diversas prácticas que se llevan a cabo con tal de mantenerse en ese ambiente. Mariangel, joven modelo de origen venezolano, sabe que actualmente en el gremio existen diversas oportunidades, gracias a la ruptura de los estereotipos que durante años imperaron en ese mundo.

Durante años, nos vendieron la idea de los cuerpos esculturales y perfectos en revistas, periódicos y televisión. Generaciones enteras se sometieron a diversos procesos que ponían en riesgo su salud, con tal de ser como el galán de telenovela o la chica guapa de la portada de algún medio escrito. Hoy, las cosas han cambiado y existe la diversidad que permite a cualquier persona sentirse bien cómo es y sin complejos: “El modelaje ha roto los patrones donde se enmarcan a las y los modelos. Esto no significa que debemos descuidar nuestra salud, pero nos permite ser conscientes de nuestra autoimagen y mostrarnos a los demás sin temor a las críticas o al rechazo”, externó Mariangel.

Para la modelo es importante una buena alimentación, acompañada de moderaciones para no poner en riesgo su vida, pues considera que lo primero es siempre la salud, así que hay que saber alimentarse sanamente para sentirse bien y poder disfrutar de su trabajo: “Trato de llevar una alimentación balanceada porque aunque tenga un buen peso, hay alimentos que no son sanos y los evito. No dejo de darme mis gustos, sobre todo por el chocolate. Sumado a esto, tengo mis rutinas de ejercicios, las cuales procuro realizar lo más seguido posible. Creo que mi trabajo no está peleado con el ejercicio y con la comida, solo que hay que equilibrarlo para que no haya ningún problema a largo plazo”, destacó la venezolana.

Mariangel pide a las personas que quieran dedicarse a este ambiente, lo sientan desde su corazón, que sean conscientes de que un buen físico no es suficiente, que deben prepararse, trabajar duro, saber con qué personas trabajan, ser segura de sí mismas y disfrutar lo que hacen.