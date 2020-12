Series Navideñas: VISITA DE NAVIDAD

Miniserie

Solo les puedo decir que deben dejar de hacer lo que se encuentren haciendo para que se permitan disfrutar de los tres inolvidables episodios que nos regala “Visita de navidad” una serie que llega directamente desde Alemania para Netflix en la que conocemos a Bastian, un hombre que regresa a casa para las vacaciones navideñas y descubre que su hermano menor, con el que nunca se ha llevado bien, está saliendo con su ex, aquella a la que no del todo ha superado. Él se fue del hogar buscando éxito en la música, pero no ha logrado gran cosa y sufre de severos problemas económicos. Y por si esto fuera poco, sus padres también tienen un importante secreto, del cual todos están enterados.

LO BUENO: Todo es perfecto, iniciando por las interpretaciones de los personajes, con quienes nos identificamos y comenzamos a querer desde el primer minuto en que aparecen. Los escenarios por donde se mueven son mágicos y nos permiten hacer un viaje cálido, la música juega un papel fundamental dentro de esta historia en la que encontramos dolor, amor, felicidad, tristeza, celos, alegría, enfermedad, inclusión y amistad, situaciones que el protagonista y varios habitantes de este pueblo han llevado consigo por años, todo con diálogos enormemente emotivos, los cuales llegan después de esa gran escena en la que todo sale a relucir no de la manera en que el propio Bastian lo hubiera imaginado, pero que gracias a la presencia de una abuelita muy peculiar, esto va tomando su rumbo de forma correcta.

LO MALO: Podríamos decir el contar con pocos capítulos, pero son suficientes para convertirla en una serie de aquellas que pasarán los años y la seguiremos recordando, muy ideal para estas fiestas navideñas, ya que representa un abrazo a nuestro corazón.