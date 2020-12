Series Navideñas: NAVIDAD EN CASA Segunda Temporada

¡El drama noruego navideño está de regreso! Su universo sentimental está desordenado, y parece mentira, pero siempre empeora durante la temporada de Navidad. Johanne siempre tiene el ánimo de seguir adelante, cometiendo una cantidad enorme de errores, pero aceptándolos y aprendiendo de ellos, sumándose a los desafortunados momentos familiares por los que ahora pasa con la separación de sus padres, pero contando con su don de buena persona que siempre apoya a los que están a su alrededor. Rompe con alguien al que ama y se hace un tatuaje, sabe que es complicada, pero así aprende a amarse y se encamina a ir superando el pasado, porque ya es necesario. Una serie honesta e inclusiva!

LO BUENO: Llega la segunda temporada de “Navidad en casa” a Netflix y resulta igual de efectiva y divertida que la primera, y con solo 6 episodios tenemos lo que deseábamos: Varios momentos divertidos en los que ella se enamora y se desenamora, en donde se siente un día sola y al otro vuelve a tener ánimo, que trata de darle oportunidad al amor con nuevos hombres que aparecen, pero cuando todo marcha mejor, alguien del pasado vuelve y se tienta a cometer los mismos errores. Ella pasa muchos momentos incómodos y a veces olvida lo mucho que vale como ser humano. Vuelven todos los personajes secundarios y con ello más tramas complicadas por resolver durante el día a día del mes de diciembre, aparecen nuevos con los que nos identificamos y tenemos los momentos nostálgicos, emotivos y de reflexión.

LO MALO: Está serie no tiene defecto, por el contrario, nos invita a aprender que no es necesario tener una pareja para ser feliz, que no importa la edad si lo que no deseas es tener hijos, todo llega a su momento, además, se debe perdonar el ayer, aceptar el presente y seguir hacia el futuro, meta a seguir de la protagonista a la que le han roto demasiado el corazón, y vaya sorpresa que nos dan con la historia partiendo del final de la primera!