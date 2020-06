Series del momento: THE POLITICIAN/RECKONING

Cada semana es mayor la cantidad que podemos encontrar de series disponibles en las diversas plataformas.

The Politician

Satírica comedia política creada por Ryan Murphy, regresa con su segunda temporada, contando acertadamente con solo 7 capítulos, resultando ser más ácida, irreverente, divertida y, por increíble que parezca, emotiva (la escena del piano), todo esto entre la lluvia de estrategias para lograr el éxito en esa batalla entre un chico sediento de triunfo y reconocimiento para convertirse en senador, y una mujer con toda la experiencia del mundo. Todo parece indicar que tendremos una tercera temporada.



LO BUENO: El carisma y la interpretación de los personajes jóvenes y adultos es bueno, con más comedia y adrenalina desenfrenada dentro de la trama central, con una peculiar campaña política en las grandes ligas y lo que conlleva el juego sucio de chismes y rumores (destacan su protagonista Ben Platt y Bette Midler); el ingenio de mantenernos a buen ritmo en cada episodio, además de las ocurrencias como la escena de burla hacia el nefasto final de “Juego de tronos” y el “Piedra, papel o tijera” para dar solución a los resultados de campaña, sin faltar ese impecable cuidado al vestuario colorido y elegante que resulta parte de su sello particular, e incluir frescamente temas de sexualidad.

LO MALO: En la primera temporada el papel de Zoey Deutch, que interpreta a Infinity Jackson (la chica que fingía una enfermedad) era tremendamente irritante (muy similar a lo que siempre hace), y aquí está de regreso con una presencia un poco más mesurada, pero aun así continúa siendo estresante y aquí genera un conflicto enorme.

Reckoning

Tras el asesinato de una adolescente en una tranquila comunidad, dos padres luchan por proteger a sus familias y reprimir sus demonios internos. Obsesión, palabra que puede definir la serie de misterio e intriga Reckoning o “Ajuste de cuentas”, la cual cuenta con 10 capítulos en su primera temporada y nos presenta a dos hombres desde perspectivas distintas pero conectados por un suceso: el asesinato de varias mujeres ocurridos en diferentes años. Un detective que busca llegar hasta sus últimas consecuencias y que ha invertido mucho tiempo en la investigación para dar con el responsable, y un ser que ama el dolor y sufrimiento ajeno, producto de no experimentar el propio perdón.



LO BUENO: Concluyen cada episodio de forma atractiva, la problemática del protagonista (que es el detective y debe fusionar el trabajo, la familia y las situaciones del pasado) resulta interesante, la forma en que construyen la psicología del asesino serial, de quien vamos conociendo detalles de su vida pasada y actual, su fijación a los tatuajes, además del conflicto con un padre enfermo y el grado de odio que existe en su interior.

LO MALO: La musicalización de la serie es muy de los 90’s (como las que pasaban en TV abierta), y para el calibre que maneja Netflix no resulta del todo atractivo. Los capítulos se sienten lentos de inicio, la trama es muy común a otras series (no aporta nada nuevo y no se arriesga); no todos los personajes tienen fuerza para sentirnos conectados (son actores desconocidos), y nos deja sin un final intenso, ya que habrá una segunda temporada.