Series del momento: TINY PRETTY THINGS

Primera temporada

ADVERTENCIA: ESTA ES UNA SERIE ERÓTICA. La alumna estrella de una elitista escuela de ballet de Chicago es víctima de un sabotaje, y su sustituta entra en un mundo de mentiras, traición y competencia salvaje. Basada en el libro homónimo publicado en 2015 de Sona Charaipotra y Dhonielle Clayton, llega a Netflix. “Tiny pretty things” es una serie que muestra los excesos y escándalos del mundo de la danza, en donde Monique, la directora de la prestigiosa academia de ballet Archer y sus estudiantes, son aspirantes a bailarines que están dispuestos a dar el máximo para conseguir destacar, creando una atmósfera de competición extrema. Lamentablemente no resulta suficiente y termina por no ser un producto de calidad, con pobres interpretaciones y abusa de lo sexual de forma innecesaria.

LO BUENO: Solamente el primer capítulo vale la pena, logra atrapar y nos hace entender que veremos suspenso, drama e intriga hacia el lado malo y cruel de la danza, partiendo de los conflictos y un grave accidente, en un universo de celos y envidias. La producción es buena junto a su musicalización, además se siente agradable ver caras nuevas que den vida a los personajes, todos ellos bailarines profesionales y en especial son los hombres los que muestran buena química en pantalla y sus situaciones son interesantes.

LO MALO: Entendemos que no son actores, pero los roles principales están mal actuados, en especial por el cast femenino que no les es creíble su amistad; varios de los diálogos son absurdos; abusa completamente del erotismo y los desnudos explícitos, lo que le resta atención a la historia que en 10 episodios no levanta y se siente muy floja en cuanto a sustancia y la mayoría de sus personajes, en especial sus villanos (adultos) y la oficial encargada de la investigación (está tan fuera de lugar), además, se revela el misterio y es desangelado. Se habla de una segunda temporada, pero en general esta primera es muy débil.