Series del momento: Oscuro deseo

Una profesora universitaria conoce un hombre 15 años más joven que ella con el cual inicia una relación extramarital. Dos mujeres. Tres hombres. Una venganza. Un asesinato… La nueva serie erótica mexicana de Netflix es una opción para aquellos que les gusten las escenas subidas de tono; hablamos de 18 capítulos que bien pudieron ser 10, eliminando varias subtramas y escenas sexuales innecesarias, porque en general la trama inicia bien pero va cayendo y se pierde, tornándose en situaciones clichés sin tener de fondo una justificación que nos haga sentir que valió la pena tanto esperar por un final tan obvio.

LO BUENO: Maite Perroni no es buena actriz, pero en serie se respira “pasable“ (aunque su imagen sexosa la están explotando y me cuesta trabajo aceptarla en papeles de mamá); la manufactura es aceptable; el único personaje que vale la pena es el que interpreta María Fernanda Yepes, y las narraciones y frases que se leen de forma “poética” para entender la vida, el amor, los problemas y el rencor, ayudan como hilo conductor en la historia (solo que el guión en general es absurdo).

LO MALO: Argos, en su afán de extender las historias, tienden a caer en lo repetitivo y no saben mantener el interés y lo atractivo de sus tramas; quieren generar un misterio y este resulta poco interesante; la mayoría de las interpretaciones pecan de sobreactuadas (en especial Regina Pavón como la hija Dark enojada con la vida, y es oficial, Alejandro Speitzer NO es buen actor, el papel de “villano” no le queda y aquí figura solo como un cuerpo desnudo y nada más); la musicalización y algunas tomas en escenas de adrenalina, parecen de telenovela barata.