Series del momento: MISTERIOS SIN RESOLVER/WARRIOR NUN

MISTERIOS SIN RESOLVER

Aquella serie de 1987 y que duró transmitiéndose por TV durante 14 temporadas, está de vuelta gracias a Netflix, que ahora nos trae 6 episodios nuevos como parte del primer volumen de “Misterios sin resolver”, que en su momento fue una de las que causó en mi varias noches sin dormir y que desde la entrada, con el peculiar sonido y aquel presentador que nos daba a conocer algunos de los casos, era el terror para muchos de los que fuimos niños en aquella época.

LO BUENO: La calidad de la serie (todo al estilo documental), las rondas de investigación y la forma en que te presentan cada uno de los casos son totalmente adictivos, puesto que nos mantienen atentos de forma tal en que vemos uno tras otro, además resulta cada uno de ellos muy interesante y nos invitan a sacar nuestras propias conclusiones.

LO MALO: Que por naturaleza, sabemos de antemano que no tendremos una conclusión definitiva en cada capítulo, y ahí es donde está el punto de su atractivo suspenso.

WARRIOR NUN

Una adolescente huérfana despierta en una morgue y descubre que una secta secreta de monjas cazademonios le ha conferido superpoderes y la ha elegido para portar el Halo… Vamos a ser sinceros, esta no es una serie que esperábamos con ansias y finalmente no se siente tan necesaria como para incluirla entre nuestras favoritas, pero lo curioso es que sus 10 episodios resultan entretenidos.

LO BUENO: La protagonista de inicio cae mal por su carácter y comportamiento, pero es entendible por su origen, y el nuevo rumbo que toma, la lleva a comprender la misión que ahora debe seguir. Las escenas de peleas cuentan con buena coreografía, además para los amantes del gore, los momentos de sangre están presentes (aunque muy pocos) y esto viene de la mano con los efectos visuales, en el caso de la sangre no tan bien logrados, pero en todo lo demás es aceptable, y se agradece ese empoderamiento femenino que le dan a toda la serie.

LO MALO: En realidad no me identifiqué con ningún personaje, la química en ellos se respira inexistente (tanto de la protagonista con su joven amor pasajero, como con cada una de las chicas guerreras); como tal la trama en general no tiene fuerza y le falta sustancia para hacerla más atractiva, y todo parece indicar que habrá una segunda temporada, pero esperamos solo llegue hasta ahí.