Series del momento: LOVE VICTOR/LA ORDEN SECRETA

Aquí las críticas de dos de las nuevas series que podrás encontrar en las plataformas digitales.

LOVE, VICTOR

Con “Love, Victor” me queda más que claro que el seguimiento a “Love, Simon”, ahora en forma de serie, vale muchísimo la pena, ya que superó por completo mis expectativas por el toque latino y la nueva perspectiva que le dieron a los nuevos personajes, la trama tiene buen curso, siendo inolvidable; además el tema gay es abordado con total respeto y bien aterrizado para vivir cada uno de los 10 emotivos capítulos de la primera temporada.

LO BUENO: Conectamos rápidamente con los personajes por sus buenas interpretaciones, la problemática es real (una familia no perfecta), te quedas con los diálogos entre padres e hijos, pero las charlas entre Simon (que es una especie de mentor y que hace aparición especial junto a Blue), y Victor (con sus dudas) nos llega al corazón; además el poder de la amistad, los tracks musicales y que los capítulos sean de media hora; así como hay momentos muy cómicos, tenemos momentos emotivos.

LO MALO: La emoción que nos dejan con el final (que puede ser trillado y predecible para algunos), pero que sin duda nos hace tener ganas de querer ver ya la segunda temporada.

LA ORDEN SECRETA

En su segunda temporada resulta una verdadera pérdida de tiempo. Si bien la primera tuvo una aceptación mesurada por ser una historia simple y común (hombres lobo y situaciones que ocurren en un campus) este tipo de temas ya es muy trillado y no era necesaria una continuación.

LO BUENO: La calidad de la serie, al menos algunos tracks musicales se salvan y no todos los personajes resultan acartonados, ya que un par de ellos causan gracia (intentaron meterle comedia a la trama) y otros, como el que representa Katharine Isabelle, (nuestra recordada “Ginger Snaps”) vendría siendo de las pocas que valen la pena.

LO MALO: Es tanta la cantidad de personajes que no logras tener una conexión con ellos, la pareja protagonista es tan cliché que desgraciadamente no tenemos algún interés por ellos (son acartonados) y no funciona su historia de amor; la trama es poco atractiva y extendida en 10 episodios en donde los villanos tampoco encajan; solo esperamos que no se realice una tercera temporada, porque sería innecesaria y más después de ver el final que es meramente insípido.