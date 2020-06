Series del momento: LA BÚSQUEDA/BOSQUE ADENTRO

Las series que están causando tema de charlas en las redes sociales y que puedes encontrar en las diversas plataformas.

HISTORIA DE UN CRIMEN: LA BÚSQUEDA

La más grande de las comedias la veremos reflejada al momento de la desaparición sin rastros de una pequeña en un suburbio aledaño a la Ciudad de México, lo cual desentraña secretos familiares y evidencia el poder de las clases pudientes; hablamos de esa noticia que acaparó los titulares por la cantidad de inconsistencias alrededor del famoso Caso Paulette, aquella niña desaparecida y que misteriosamente fue encontrada dentro de su misma habitación, situación que hasta hoy, gracias a Netflix, es como se vuelve a retomar en una miniserie de producción nacional.

LO BUENO: Que son solo 6 capítulos, las buenas interpretaciones de Regina Blandón como reportera, Darío Yazbek (pese a sus problemas de dicción que aquí le ayudaron en su papel) y Diana Bovio como una chica que su propia ambición la hundió; todo el circo que armó el Gobierno, por lo que la musicalización es totalmente caricaturesca por el grado de asombro de una situación que como bien sabemos solamente ocurre en México; la crítica política, la presencia de los medios de comunicación y la burla que hacen a algunos periodistas, además de la forma en que desarrollan la historia para sospechar de todo.

LO MALO: Ese toque de telenovela en su filmación y que fue tomado como burla el tema principal, el Soundtrack que usaron, éxitos de aquella época, que me hacen demasiado ruido y no encajan, y el hecho de que se aclara que muchas cosas fueron ficción tanto en la situación como en los personajes, por lo tanto no tenemos en sí información que nos aclare lo ocurrido.

BOSQUE ADENTRO

En 1994 un crimen sacude a un campamento de verano. 25 años después la policía busca la ayuda del fiscal Pawel para identificar a una víctima de asesinato, lo cual lo lleva a retomar ese pasado que no tuvo respuesta. Aquí el principal problema de la serie es que se trata de una historia común que en su proyección es débil, además cabe la posibilidad de una continuación innecesaria.

LO BUENO: La atmósfera que crearon en esta serie de misterio, el sonido y que hablamos sólo de 6 capítulos en su primera temporada (los dos últimos son muy buenos y manejan un ritmo atractivo en la narración).

LO MALO: Tantos saltos entre el pasado y presente por momentos nos hace perder el hilo y nos cuesta trabajo identificar a los personajes (con los cuales no sentimos mucha conexión), la enorme cantidad de pistas que dan nos enreda, además el desarrollo de la historia es lento.