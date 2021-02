Series del momento: JURASSIC WORLD CAMPAMENTO CRETÁCICO

Segunda Temporada

No podemos negar la emoción de tener entre nosotros ya la segunda temporada de esta serie animada que viene de la mano de un clásico como lo es Jurassic Park. Más rápido de lo que nos imaginamos estamos experimentando las aventuras con estos jóvenes protagonistas que en la primera, lo que inició como una divertida experiencia, se convirtió en una carrera por sobrevivir, uniendo fuerzas pese a su diferencia de personalidades y, lamentablemente, perdiendo a uno de sus integrantes en un trágico accidente; bueno, eso creíamos…

LO BUENO: Darius, Brooklyn, Kenji, Sammy y Yaz (aun con sus historias personales misteriosas), quedaron abandonados a su suerte en la isla después de que todo saliera mal, de modo que esta tenemos una historia más intensa, ya que cuenta con acción y la adrenalina está garantizada, al igual que el peligro no solamente proveniente del temible T-Rex, sino de un matrimonio que no tiene las mejores intenciones y que de paso utiliza a los chicos para tratar de salirse con la suya (hacerse de algunas especies cual trofeos). No hay duda alguna de que la nostalgia continúa en nosotros desde el score de John Williams que está presente, los personajes continúan siendo encantadores y es una delicia ver andar a estos seres que gracias al ingenio humano es como están de vuelta para alegría de todos los fans de esta saga.

LO MALO: Puede que no supere en historia a la primera temporada y que nos recuerde un poco a la trama de la segunda y tercera película, pero el cuidado que ponen a las escenas de violencia (en especial las muertes que no son gráficas) nos hace dejar de lado el que su animación no sea de la calidad actual la que estamos acostumbrados, puesto que ahora este grupo buscará idear un plan para salir de una vez por todas de la isla, asegurando así otra temporada en la que todo indica que un nuevo peligro los asechará.